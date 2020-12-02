نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض بنده وهايبر بنده من 2 ديسمبر حتي 8 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض بنده وهايبر بنده الجديدة والذي أعلنت عنها بنده ماركت خلال ساعات قليلة ليبدأ أسبوع العروض الجديدة بداية من يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر وتنتهي جميع هذه العروض في يوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2020 وتشمل عروض بنده جميع المنتجات التي يحتاج إليها عملاء بنده وهايبر بنده. عروض بنده وهايبر بنده عروض بنده علي اللحوم: عروض بنده وهايبر بنده علي التوابل والمكسرات: جوز أمريكي. فول سوداني. زنجبيل مطحون. سماق أحمر مطحون. ذرة مملح محمص. مكسرات صينية مشكل. عروض بنده علي الأسماك والأجبان: سمك رنجة مدخن أردني عمارة.

قاروص بحري.

جمبري بحري.

مرتديلا الدجاج السادة.

جبنة حلومي يوناني.

جبنة مصري دومتي.

قشطة طازة.

حلاوة طحينية. عروض هايبر بنده زيتون مشكل حار مغربي.

زيتون أخضر يوناني محشي باللوز، الثوم، البرتقال، والجزر.

زيتون أسود ماموت الريف.

زيتون أخضر مشوي العلندا.

مخللخضار مشكل.

مخلل خيار طيبة.

مكدوس الزوادة. عروض بنده علي المخبوزات: معمول بالتمر.

بسكويت مصري طويل.

كروسان بالزبدة.

سبونج كيك بقطع الشيكولاتة.

أصابع بحشوة الشيكولاتة.

شرائح خبر أبيض.

لفائف النيوتيلا. عروض بنده ماركت علي الأرز: أرز بسمتي بني بنجابي المهيدب.

أرز بسمتي أبيض العائلة.

ألوها أرز ياسمين.

أرز مزة بسمتي.

أرز كرنل أبيض جرين.

عروض بنده علي المناديل الورقية: مناديل للوجه سانيتا كلوب.

مناديل للوجه سانيتا جيبسي.

مناديل اكسترا دراي كلينكس.

مناديل للوجة كلينكس سيللك.

ماكسي رول كلينكس.

ورق مطبخ اونو.

مناديل للوجه النخيل.

سفرة جمبو كلوب.

مناديل للوجه ماين كلاسيك.

نايلون لاصق سانيتا. عروض بنده العناية بالطفل: حفائض كلوت للأطفال بيبي جوي عبوة التوفير الكبيرة.

حفائض كلوت الافطال بامبرز العبوة الجامبو.

حفائض الاطفال بامبرز عناية مميزة.

كلوت هجيز العبوة الاقتصادية.

حفائض للأطفال بامبي العبوة العملاقة.

كلوت بامبي صندوق جامبو.

مناديل مبللة للأطفال بيبي جوي.

مناديل مبللة للأطفال بيور.

مناديل مبللة لبشرة الأطفال. عروض بنده علي الأدوات المنزلية: مكنسة تنظيف فيليبس، ومكواة بخار فيليبس. مصفف شعر وماكينة حلاقة. طقم كاسات، وترمس شاي، طقم صحون فخاري. محمصة خبز مولينكس، وعصارة كليك أون. X إقرأ أيضاً: أقوي عروض مكتبة جرير علي تلفزيونات Haier حتي الاحد 6 ديسمبر 2020

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