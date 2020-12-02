نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الإلكترونيات حتى 8 ديسمبر 2020 أسبوع التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الإلكترونيات والتي تستمر لمدة 7 أيام، وتشتمل عروض الإلكترونيات على عروض الشاشات والجوالات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأجهزة المطبخ ومستلزمات البيت العصري، وتبدأ عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية على أسعار الإلكترونيات بمختلف أنواعها منذ اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020 والموافق 17 ربيع الآخر 1442، وتنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 ديسمبر 2020 و 23 ربيع الآخر 1442، ويمكنكم تصفح صور عروض بنده الأسبوعية في التالي.

ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الإلكترونيات

تتيح عروض هايبر بنده للعملاء إمكانية إختيار المنتجات المناسبة بأسعار منافسة، وتشتمل العروض على أحدث إصدارات الشاشات التلفزيونية، بالإضافة إلى اكسسوارات الجوال وملحقاته من سماعات لاسلكية، وغيرها من عروض الشاحن المتنقل “الباور بانك” متعدد المواصفات بأسعار متفاوتة لتختاروا منهم ما يتناسب مع حاجاتكم، بالإضافة لعروض الجوالات المميزة والأكثر مبيعًا في المملكة السعودية.

ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الشاشات

عرض شاشة تلفزيون ماركة دورا Dora مقاس 58 بوصة بسعر 1349 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون ماركة إمبكس Impex مقاس 55 بوصة بسعر 1199 بدلًا من 1752 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون ماركة سكاي وورث SKYWORTH بسعر 1479 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون تي سي ال TCL مقاس 70 بوصة، سمارت تي في، مزود بنظام أندرويد بسعر 2749 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون توشيبا TOSHIBA مقاس 43 بوصة بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الجوالات سامسونج

عرض خاص هاتف سامسونج SAMSUNG A11، مزود بشريحتين إتصال الجيل الرابع بسعر 515 بدلًا من 575 ريال سعودي.

عرض خاص على جوال سامسونج SAMSUNG A71، مزود بشريحتين إتصال SIM الجيل الرابع بسعر 1299 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

عرض خاص على جوال سامسونج SAMSUNG Note 10 Lite، متاح بـ 3 ألوان مختلفة، مزود بشريحتين إتصال SIM الجيل الرابع بسعر 1469 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عرض خاص على جوال سامسونج SAMSUNG A51، متاح بـ 3 ألوان مختلفة، مزود بشريحتين إتصال SIM الجيل الرابع بسعر 999 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الجوالات هواوي

عرض مميز على جوال هواوي Huawei Y5P، مزود بشريحتين إتصال SIM، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع بسعر 375 ريال سعودي.

عرض مميز على جوال هواوي Huawei Y6P، مزود بشريحتين SIM، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 579 ريال سعودي.

عرض مميز على جوال هواوي Huawei Y7P، مزود بشريحتين SIM للإتصال، ويدعم شبكة الجيل الرابع 4G بسعر 649 بدلًا من 711 ريال سعودي.

عرض مميز على جوال هواوي Huawei Y8P، مزود بشريحتين إتصال، ويدعم شبكة إتصال من الجيل الرابع 4G بسعر 799 بدلًا من 930 ريال سعودي.

ارخص عروض هايبر بنده السعودية على أجهزة المطبخ

عرض خاص عصارة جيباس 4*1 + قطاعة خضروات ماركة جيباس بسعر 189 ريال سعودي.

عرض خاص من هايبر بنده محضر طعام ماركة ارايتي + خلاط يدوي ماركة ارايتي بسعر 269 ريال سعودي.

ارخص عروض هايبر بنده السعودية عرض فرامة لحم ماركة كليك اون + قدر طهي الأرز 2.2 لتر ماركة كليك اون بسعر 199 ريال سعودي.

عرض خاص ومميز محضر الطعام ماركة اي تي سي atc + قدر طهي الأرز من اي تي سي atc حجم سعة 1.8 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

عرض خاص قدر طهي الأرز ماركة جيباس + خلاط جيباس 2*1 بسعر 119 ريال سعودي.

جمعنا لكم ارخص عروض هايبر بنده السعودية على الإلكترونيات بمختلف أنواعها من الشاشات والهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والألعاب الإلكترونية، وتابعونا لمعرفة المزيد من عروض بنده السعودية المميزة، وعروض متاجر السعودية الأسبوعية، وأقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار المنتجات في مختلف المتاجر الإلكترونية، والعروض الأسبوعية واليومية على جميع إحتياجات المنزل المميزة والأساسية بأسعار متفاوتة وخصومات لا مثيل لها.