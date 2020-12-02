نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات فودافون على منتجات أبل وسامسونج والعديد من الماركات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم عروض وتخفيضات شركة فودافون على ماركات أوبو وسامسونج هاواوي وأبل والعديد من الماركات العالمية بخصومات مذهله، وذلك في ظل عروض البلاك فراي داي خلال شهر فبراير على مستوى العالم وعروض الجمعة البيضاء حيث أن شركة فودافون هي شركه رائده في الاتصالات في مصر والسعودية والكثير من البلدان حول العالم وتعتبر شبكة الاتصالات رقم واحد في مصر، وهذه العروض تشمل المنتجات الآتية.

عروض وتخفيضات شركة فودافون:

نقدم إليكم عروض فودافون لماركات الأوبو وسامسونج وهاواوي واونر والعديد من اشهر الماركات حول العالم بالتفصيل وبالصور والخصومات تصل إلى ٥,٠٠٠ جنيه مصري.

موبايل سامسونج جلاكسي A 518/128 بسعر 4,699 بدلا من 4,999 بخصم 300 جنيه.

موبايل سامسونج نوت 10 لايت بسعر 7,499 بدلا من 10,222 بخصم 2,723.

في إطار عروض وتخفيضات شركة فودافون على الموبايلات تعتبر هذه اكبر قيمة خصم قد تحصل عليها من اي مكان بالمقارنة مع إمكانيات الجهاز وقدراته الرائعة والفائقة الدقة، اي أنها فرصه اقتصاديه ذهبيه.

ساعه هاواوي fit watch 30 mm بسعر 1,899 جنيه فقط.

أوبو رينو 3 بسعر 4,490 جنيه فقط بدلا من 5,590 بخصم 1,100 جنيه.

احصل على موبايل رينو٤ بسعر 6,290 جنيه فقط.

احصل على ساعة سامسونج جالاكسي اكتڤ 2 ( Galaxy watch Active 2) بسعر 4,199 جنيه فقط بدلا من 4,999 اي بخصم 800 جنيه.

احصل على موبايل سامسونج جلاكسيA10s بسعر خيالي 1,699 جنيه فقط بدلا من 2,222 اي بخصم 523 جنيه.

احصل على ساعة سامسونج جالكسي واتش3 45mm ( Samsung galaxy watch 3 45mm) بسعر 5,999 بدلا من 6,999 بخصم 1000 جنيه على قيمة الساعة الأساسي.