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عمر شويل - جدة خلطة البيك الأصلية، يعد البيك الأصلي أحد أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية وأن كان أهمها، ويتميز هذا المطعم بعمل الدجاج فهو متخصص في عملها بطريقة شهية تختلف عن باقي المطاعم، لذلك قد انتشر وذاع صيت هذا المطعم حيث أصبح له عدة فروع تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لذلك يبحث الجميع عن طريقة عمل خلطة البيك الأصلية، ويمكن عملها في المنزل. مكونات خلطة البيك الأصلية دجاجة واحدة وتكون مقطعة إلى حوالي ثمانية قطع.

ثمرة تفاح واحدة تكون مقشرة و مقطعة.

مقدار من الملح والفلفل الأسود حسب الطلب.

كمية من الزنجبيل المطحون.

عدد حوالي ستة فصوص ثوم مقشر ومفروم.

كمية من الزيت النباتي.

عدد بيضتان.

خليط بقسماط ودقيق مطحون. خطوات عمل وتنفيذ خلطة البيك الأصلية في البداية نقوم بوضع التفاح المقشر والمقطع مع الزنجبيل والفلفل الأسود والملح والثوم، ثم نضعهم في الكبة ونضربهم بشكل جيد. نقطع الدجاج إلى قطع صغيرة ونغسلها بطريقة صحية سليمة ونضعها مع الخل والملح الأبيض ثم نغسلها منهم، بعدها نستخدم السكنية ونصنع ثغرات في الدجاج لكي تخترق التتبيلة الدجاج من خلال هذه الثقوب. يتم وضع الدجاج في التتبيلة التي تم تحضيرها مسبقًا ونتركها بها لمدة أربعة ساعات، والأفضل أن يتم ترك الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة. نحضر طبق عميق ونقوم بخفق البيض به، ثم نخرج الدجاج من التتبيلة ونصفيها منها جيدًا ثم نضعها في البيض وهكذا مع جميع قطع الدجاج. يتم وضع الدجاج بعد ذلك في مزيج البقسماط المطحون والدقيق. نحضر إناء كبير و عميق ونضع به كمية من الزيت ويكون غزير على نار هادئة، وعندما يتم تسخين الزيت يتم وضع الدجاج به حتى يتم تحميرها من جميع الجهات وننتظر حتى يتم طهيها بشكل جيد وتصبح ناضجة. يمكن عمل أنواع السلطات بجانب هذا النوع من الدجاج مثل سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء، وأيضًا يجب أن يتم عمل الكاتشب، وهكذا تصبح وصفة الدجاج البروستد المقرمشة جاهزة و بخلطة البيك الأصلية.

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