نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية saco ksa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم متجر ساكو الإلكتروني مجموعة متنوعة من العروض المميزة، علي مختلف المنتجات مثل (غلايات القهوة، المعدات الكهربائية، العدد الكهربائية) والأجهزة والأدوات المنزلية، والتي تزيد عن 45 ألف منتج، ويوجد العديد من الفروع في مختلف أنحاء المملكة، مع وجود التوصيل المجاني والاسترجاع السريع، وأفضل الأسعار.

عروض ساكو للاجهزه الكهربائية

ويقدم ساكو خدمة تركيب المنتجات عند شراءها، مثل الأرضيات ( الخشبية، الفينيل، السيراميك، البورسلان، الأثاث، الأبواب، ستائر الشبابيك)، هذه الخدمة متوفرة في كافة المعارض، ويمكن معرفة تكلفة التركيب من خلال التواصل مع قسم التوصيل والتركيب، أو من خلال خدمة العملاء بالمعارض (920001530)، كما يوجد قسم خاص بالتصميم الداخلي.

دفايه بالحطب للحدائق بسعر (549.00) ريال.

محضرة قهوة مزودة بطاحونة من فيليبس (985.00) ريال.

مظلة خارجية بمنضدة للشواء 1.52×2.44م بسعر ( 799.00)ريال.

طقم جلوس ٤ قطع ٣ كراسي +طاولة قهوة طقم جلوس ٤ قطع ٣ كراسي +طاولة قهوة بسعر (1,429.00)ريال.

جهاز جري كهربائي 115كيلو بروفورم بسعر (2,519.00) ريال.

شواية فحم مستديرة اسود مع 2 رف خشب بسعر ( 383.25) ريال.

صانعة الكابتشينو ١.٢٥لتر 1470واط ١٥بار بسعر ( 394.25) ريال.

محضر طعام 2.4 لتر 800 واط 25 وظيفة بسعر (229.00)ريال.

شواية ١٧٥٠واط جسم خارجي لا يسخن بسعر ( 229.75)ريال.

برّاد + سخان ماء ٢٢٠فولت لونا بسعر ( 825.00) ريال.

فرامةمولينكس+ملحقات ٠.5لتر ٤٠٠واط٢٢٠فولت بسعر ( 159)ريال.

حماصة خبز شريحتين 850 واط ضد البصمات بسعر (197) ريال.

عروض ساكو للادوات المنزلية

ويقدم ساكو برنامج مكافأتي، حيث يمكن من خلاله أكتساب نقاط عند الشراء من المعروضات، وبعد تجميع النقاط وتفعيل البطاقة يمكن أستبدال هذه النقاط بمشتريات من خلال الموقع الإلكتروني أو المعارض التابعة لساكو، ويتم إضافة النقاط في حساب العميل في تاني يوم عمل، ولا يمكن استخدمها قبل ذلك، وفي حالة أن العميل يريد استخدام النقاط يقوم ساكو باستخدام الأقدم للحفاظ علي حساب العميل، ويمكن الاستفادة منها خلال عام من بداية تاريخ اكتسابها.