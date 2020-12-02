أقوى عروض أسواق اكسترا وخصم 50% وامكانية التقسيط بمعدل 4 ريالات بالشهر على مستلزمات الجوال

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عمر شويل - جدة عروض أسواق اكسترا، تستمر مهرجانات الخصومات الكبرى من أسواق اكسترا السعودية الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية من الأن وحتى نهاية العام، وخاصًة في أيام الجمعة البيضاء، على جميع الأجهزة الإلكترونية من مختلف الماركات العالمية، وملحقاتها الذكية، بأقل الأسعار وأحدث الإصدارات.

عروض اكسترا للاجهزه الكهربائية

عرض اكسترا وخصومات نهاية العام على أغطية هواتف آيفون من اكسترا

تخفيضات اكسترا %50 خصم على غطاء لهاتف أَيفون 11 من ماركة دبرامَانتي 1928، اللون أسْود، سعر الوحدة(75)ريال سعودي، بدلاً من(149)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(74)ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا %50 خصم على غطاء لهاتف أيفون 11 برو ماكس، من ماركة دبرامَانتي 1928، اللون أسْود، سعر الوحدة(75)ريال سعودي، بدلاً من(149)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(74)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا اليوم

عرض اكسترا وخصومات نهاية العام على أغطية هواتف شياومي من اكسترا