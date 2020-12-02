 عروض جرير علي الهواتف المحمولة وأدوات الكمبيوتر عروض لا تقاوم

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عمر شويل - جدة عروض جرير، جريدة جرير من أفضل الأماكن التي يمكنك من خلالها شراء الهواتف المحمولة وأدوات الكمبيوتر المختلفة، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض التي تقدمها جريدة جرير. عروض جرير على الهواتف المحمولة بلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 الترا إلى 3.599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي. سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف آي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ 2599 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف أوبو رينو 4 برو 5 جي بسعة حجم 256 جيجابايت إلى 2799 ريال سعودي. بلغ سعر أوبو رينو 4 جي بسعة حجم 256 جيجابايت “باللون الأسود” إلى 2800 ريال سعودي. خصومات جرير خصومات جرير بلغ سعر هاتف ابل ايفون 12 بسعة حجم 64 جيجابايت “اللون الأحمر” إلى 3799 ريال سعودي. هاتف ابل ايفون 12 بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 4049 ريال سعودي. هاتف ابل ايفون 12 بسعة حجم 64 جيجابايت بلغ سعره 3799 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم 256 جيجابايت “اللون الأسود” إلى سعر 4000 جنيه ريال بدلاً من سعر 5149 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولت 2 بسعة حجم 256 جيجابايت باللون الأسود إلى 8000 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية افضل عروض جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث دي ال أي دي إلى 3699 ريال سعودي. شاشة هايسنس 75 بوصة بلغ سعرها 6000 ريال سعودي بدلاً من سعر 9499 ريال سعودي. شاشة ال أي دي بلغ سعرها 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 8000 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: تنزيلات هايبر ماركت الدانوب خصومات علي جميع المعروضات

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