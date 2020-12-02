نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده لا نهاية لها خصومات تفجر الأسعار تصل إلي 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده في المملكة العربية السعودية، بنده من أفضل المتاجر التي تقدم عروضاً على المأكولات الغذائية المختلفة، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من بنده. عروض بنده عروض بنده على الأغذية والمشروبات تيرة دليسا زيت زيتون بلغ سعره 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 98.95 ريال. سعر الأستاذ زيت خليط بلغ 11.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 12.95 ريال. سعر هلا زيت عباد الشمس بلغ 16.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.75 ريال. تخفيضات بندة الأسبوعية بلغ سعر كريستال زيت عباد الشمس 55.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 57.95 ريال. سعر بست شيراتون سمن طبيعي بلغ 214.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 234.95 ريال. دولميو صلصة بلغ سعرها 14.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 18.50 ريال. سعر زمزم عدس أصفر بلغ 9.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.95 ريال. بلغ سعر الضحى مكرونة إلى 7.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 9.95 ريال. خصومات بندة اليومية اهم خصومات بندة اليومية سعر حدائق كاليفورنيا ذرة حب بلغ 12.95 ريال سعودي. بلغ سعر توناتو تونة إلى 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 20.95 ريال. بلغ سعر توليدو مشروم إلى 22.95 ريال سعودي. سعر مارسيلا كريمة بلغ 46.95 ريال سعودي. سعر المرمر سكر بلغ 8.25 ريال سعودي. تنزيلات بندة الشهرية اهم تنزيلات بندة الشهرية بلغ سعر السوهاجي دقيق إلى 6.95 ريال سعودي. سعر رقائق الشكولاتة بلغ 17.50 ريال سعودي. سعر رقائق الفواكه بلغ 18 ريال سعودي. سعر رقائق العسل بلغ 17.50 ريال سعودي. ستروب وافل كراميل بلغ 2.95 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض هايبر بندة علي كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيةتخفيضات تصل الي 45%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده لا نهاية لها خصومات تفجر الأسعار تصل إلي 40% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.