عروض ساكو بمناسبة نهاية العام ليس لها مثيل خصومات حتى 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، ساكو متجر من المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً على أدوات الزراعة وعلى أدوات المنزل المختلفة، وفي الآتي سنذكر لكم أهم العروض المقدمة من ساكو. عروض ساكو عروض ساكو على المنتجات المختلفة بلغ سعر نافخ ورق الشجر إلى 619 ريال سعودي بدلاً من سعر 770 ريال سعودي. بلغ سعر المكنسة الكهربائية إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 659 ريال سعودي. سعر جزارة العشب الكهربائية بلغ 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 995 ريال سعودي. سعر جزارة العشب بلغ 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1569 ريال سعودي. تخفيضات ساكو بلغ سعر مصيدة الحشرات الكهربائية إلى 379 ريال سعودي بدلاً من سعر 609 ريال سعودي. سعر مصيدة الحشرات الكهربائية 15 واط بلغ 479 ريال سعودي بدلاً من سعر 689 ريال. بلغ سعر مصيدة الحشرات الكهربائية 15 واط إلى 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال. سعر مصيدة الحشرات الكهربائية ضوء ليد إلى99 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال. عروض ساكو على أطقم عدد سعر مفتاح ربط 8 بوصة بلغ 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 76.75 ريال. سعر طقم عدد يدوية 50 قطعة بلغ 65 ريال سعودي بدلاً من سعر 82.75 ريال. مفتاح يدوي 2 قطعة بلغ سعره 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.75 ريال. تنزيلات ساكو طقم مفكات يدوية بلغ سعره 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 47.75 ريال سعودي. سعر المكشطة الكهربائية بلغ 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 245.75 ريال. طقم عدد يدوية في صندوق معدني بلغ سعره 219 ريال سعودي بدلاً من سعر 219 ريال سعودي بدلاً من سعر 265.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو طقم طاولة عائلية خشبية فخمة عدد 8 كراسي مطعمة بالجلد الأسود لمزيد من الفخامة والرقي، فقط بسعر 1849 ريال سعودي. كرسي سفرة ميكاسا هيكل الأمونيوم متعدد الألوان بسعر 179 ريال سعودي فقط. كرسي سفرة ميكاسا، حديد هيكل ذهبي فقط بسعر 129 ريال سعودي. أرضيات مطاط متعددة الاستخدام في صالات الجيم وغرف الأطفال، الصندوق/4 قطع، سهلة التركيب، بسعر 79 ريال سعودي للصندوق الواحد. عروض ساكو اليومية عروض ساكو اليومية مصباح أرضي بسعر 199 ريال سعودي فقط. مصباح معلق بسعر 139 ريال سعودي فقط. الأرضيات الخشبية الألمانية، سماكة 7 مم، 2.39 م٢، للصندوق، بسعر 33 ريال سعودي/ للمتر المربع، مع إضافة 12 ريال سعودي خدمة التركيب/ المتر. طقم طاولة زجاج مع عدد 6 كراسي باللون الأسود القيم بسعر 789 ريال سعودي فقط.

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