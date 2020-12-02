عروض اكسترا على الأدوات الكهربائية خصومات تصل إلي 45%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية، يقدم اكسترا أفضل العروض على الأدوات الكهربائية المختلفة، ومع اقتراب أي مناسبة يقوم متجر اكسترا بعمل عروضاً على منتجاته وهذه العروض ينتظرها جميع مواطني المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا على المنتجات المختلفة عروض اكسترا على المنتجات المختلفة بلغ سعر ديلونجي ماكينة لتحضير القهوة إلى 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال. هيتاشي ثلاجة بسعة 24.8 قدم بلغ سعرها 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال. إل جي غسالة صحون بلغ سعرها 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4399 ريال. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه إلى 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال. هاتف سامسونج جالكسي أس 20 بلس بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 2944 ريال سعودي بدلاً من سعر 4159 ريال. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا على هاتف هواوي مايت 30 برو بلغ سعره 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3939 ريال سعودي. بلغ سعر جهاز كمبيوتر آيسر سبين 3 كور آي إلى 2099 ريال سعودي. سعر مايكروسوفت سيرفيس برو بلغ سعره 3399 ريال سعودي. شاشة شارب تلفزيون 42 بوصة بلغ سعره 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال. شاشة ال جي تلفزيون 55 بوصة بلغ سعره 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 8799 ريال. خصومات اكسترا عروض اكسترا على الشاشة سامسونج تلفزيون 75 بوصة بلغ سعره 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال. غسالة إل جي مجفف ملابس بلغ سعره 4199 ريال سعودي بدلاً من سعر 6999 ريال. بوتاجاز كاندي بلغ سعره 1499 ريال سعودي. بلغ سعر غسالة إل جي نشافة إلى 2999 ريال سعودي بدلاً من سهر 5099 ريال.

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