نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو السعودية الأسبوعية على الجوالات ومجموعة متنوعة من الجوالات بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض لولو السعودية الأسبوعية مجموعة متنوعة من الجوالات، بخصومات كبيرة وبأرخص الأسعار، وذلك ابتداءًا من يوم 2 ديسمبر 2020 الموافق الأربعاء حتى نهاية يوم 8 ديسمبر 2020 الموافق الثلاثاء، انتهزوا فرصة هذه التخفيضات الأسبوعية وقوموا باقتناء الجوال الذي تحبونه بأفضل سعر.

عروض لولو السعودية الأسبوعية على الجوالات

تتضمن عروض لولو السعودية الأسبوعية عروض على الجوالات، فتوجد عروض على جوالات ايفون، سامسونج، هواوي، اوبو، لينوفو، والمزيد من العروض والتخفيضات فقط في لولو هايبر ماركت السعودية، ومن أمثلة هذه العروض:

جوال ايفون 8، شاشة 4.7 بوصة، رامات 2 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

جوال ايفون 12، شاشة 6.1 بوصة، رامات 4 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت على جوالات سامسونج

جوال سامسونج جلاكسي S20 الترا، مزود بخاصية 5G، شاشة 6.9 بوصة، رامات 12 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس، شاشة 6.8 بوصة، رامات 12 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 4379 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20 بلس، شاشة 6.7 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 20، شاشة 6.7 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية الأسبوعية على جوالات هواوي

جوال هواوي نوفا 7، يقبل تشغيل خاصية 5G، شاشة 6.5 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 SE، يقبل تشغيل خاصية 5G، شاشة 6.5 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7i، شاشة 6.4 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8P، شاشة 6.3 بوصة، رامات 6 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعة من عروض لولو السعودية الأسبوعية، وترقبوا المزيد من عروض الإلكترونيات، وأيضًا عروض مستلزمات المنزل، وكل ما يشمله من أجهزة وأدوات.