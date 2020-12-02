نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التوفير الاسبوعية العثيم السعودية عروض نهاية العام وأقوى التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير الاسبوعية العثيم السعودية على الشاشات التلفزيونية والإلكترونيات، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار مخفضة، حيث يقدم العثيم ماركت لعملائه داخل المملكة السعودية أقوى العروض الحصرية، وتخفيضات نهاية العام، وخصومات تصل إلى 60%، وتبدأ العروض التوفيرية خلال هذا الأسبوع وتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 أو حتى نفاذ الكميات المطروحة بالفروع بمختلف مدن المملكة، ويمكنكم تصفح كافة عروض السعودية المميزة على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنزلية في التالي.

عروض التوفير الاسبوعية العثيم السعودية

عروض التوفير من اسواق العثيم ماركت في السعودية، وأقوى العروض الأسبوعية والعروض اليومية المتجددة من مجلة العروض المميزة نوافيكم بها في تقارير شاملة كافة العروض، ويُعد العثيم ماركت من أكبر الهايبر ماركت داخل المملكة السعودية، والتي تنتشر فروعه في مصر والسعودية والعديد من البلاد العربية، ويقدم لعملائه المزيد من العروض والتخفيضات المميزة لكل من يبحث عن عروض التوفير، وفيما يلي أقوى عروض التوفير الاسبوعية من العثيم السعودية.

عروض التوفير الاسبوعية العثيم السعودية على الشاشات

عرض التوفير شاشة سمارت تي في من جيباس مقاس 43 بوصة LED بسعر 829 ريال سعودي.

عرض التوفير شاشة تلفزيون سمارت تي في مايكروديجيت مقاس 40 إنش LED بسعر 599 ريال سعودي.

عرض التوفير شاشة تلفزيون أرو Arrow مقاس 50 إنش LED بسعر 799 ريال سعودي.

عرض التوفير شاشة تلفزيون أرو Arrow سمارت تي في مقاس 58 إنش LED بسعر 1249 ريال سعودي.

عرض التوفير شاشة تلفزيون أرو Arrow سمارت تي في مقاس 65 إنش LED بسعر 1599 ريال سعودي.

عرض التوفير شاشة تلفزيون Orino سمارت تي في مقاس 40 إنش LED بسعر 669 ريال سعودي.

عروض التوفير الاسبوعية العثيم السعودية على الجوالات

عرض جوال هواوي Huawei Y7P، يدعم شريحتين إتصال SIM، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 669 ريال سعودي.

عرض جوال ايفون iPhone 12 mini بسعر 3349 ريال سعودي.

عرض جوال سامسونج SAMSUNG A01 Core، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت بسعر 289 ريال سعودي.

عرض جوال تكنو Tecno Ke7، مزود بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 559 ريال سعودي.

عرض جوال نوكيا Nokia 105 يدعم شريحتين إتصال SIM بسعر 69 ريال سعودي.

عرض تابلت جي تايد G-Tide يدعم 3 شريحة إتصال SIM بسعر 185 ريال سعودي.

عروض التوفير الاسبوعية العثيم السعودية عروض الأجهزة المنزلية

عرض التوفير على مكواة هومر HOMMER بالبخار بسعر 59 ريال سعودي.

عرض التوفير على محضر الشاي 2 قطعة هومر HOMMER بسعر 109 ريال سعودي.

عرض التوفير على محضر القهوة من بانيكس Banics بسعر 55 ريال سعودي.

عرض التوفير على قدر طهي الأرز من بانيكس Banics بسعر 199 ريال سعودي.

عرض التوفير على مكنسة كهربائية 21 لتر من بانيكس Banics بسعر 159 ريال سعودي.

عرض التوفير على ترمس كاسا بونيتا 1.3 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي، 1.6 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي، 1.9 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي.

جمعنا لكم أفضل عروض العثيم على الإلكترونيات والشاشات، وأفضل عروض التوفير على الجوالات والأجهزة المنزلية، ومهرجان الشتاء المميز بأقوى العروض والتخفيضات من أسواق العثيم في السعودية، ولمعرفة المزيد من أرخص عروض كبرى متاجر السعودية الأسبوعية واليومية تابعونا، حيث نوافيكم بتقارير شاملة عن كافة العروض والتخفيضات بكبرى المتاجر الإلكترونية داخل المملكة السعودية.