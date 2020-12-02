نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خلال شهر ديسمبر 2020 خصومات ولا في الخيال تصل ل 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده ديسمبر هايبر بنده من الماركات المتميزة في السعودية التي تتميز بمنتجاتها المتميزة والتي تتسم بالجودة العالية والنظافة، وكذلك تقديم المنتجات الطازجة، إلا أن المتميز خلال تلك الفترة وما يبحث عنه عملاء بنده هايبر هو تلك العروض المتميزة والتنافسية، التي يقدمها الهايبر.

عروض بنده ديسمبر

أهم تخفيضات بنده هايبر ديسمبر 2020، يترقب عملاء بنده هايبر السعودية كل عام شهر ديسمبر لما يقدم فيه الهايبر العديد من العروض التنافسية، والتي يتسابق إليها الكثير لسد احتياجات المنزل كافة بأرخص الأسعار، ومن أهم العروض التي يقدمها الهايبر خلال شهر ديسمبر 2020.

خصومات بنده الأسبوعية

تخفيضات بنده على الأسماك الطازجة، عروض الهايبر على مواد النظافة بكافة أنواعها وماركاتها المتميزة، والتي يحتاج إليها كل بيت، عروض بنده هايبر على المواد الغذائية وغيرها مما يحتاج إليه المنزل، وكلها مواد غذائية طازجة وذات جودة عالية، عروض بنده على الأجهزة العصرية الحديثة خلال شهر ديسمبر، ليس هذا فقط، بل كل هذه العروض بجانب العروض الأسبوعية التي يقدمها بنده هايبر على كافة المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية الموجودة بالهايبر.

تخفيضات بنده السعودية

تنزيلات بنده على زيت زيتون تيرة دليسا بلغ سعره 79.95 ريال سعودي بدلاً من 98.95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية زيت خليط الاستاذ 11.50 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

خصومات بنده هلا زيت عباد الشمس 16.25 ريال سعودي بدلاً من 17.75 ريال.

تخفيضات بنده كريستال زيت عباد الشمس 55.50 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال.

شيراتون سمن طبيعي بلغ 214.95 ريال سعودي بدلاً من 234.95 ريال.

توناتو تونة إلى 11.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.

توليدو مشروم إلى 22.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليومية