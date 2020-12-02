نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60 % شهر ديسمبر تخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا نهاية العام احصل على أفضل الأسعار واغتنم الفرصة فقط من موقع اكسترا علي أكبر ماركات ذات علامة تجارية مميزة، أسرع لاقتناء كل ما يحتاج إليه منزلك، وكل ما يتناسب مع سرعة الحياة اليوم من أجهزة ذكية وغيرها كل هذا فقط من اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الكبرى على ألعاب الأطفال: تنزيلات اكسترا على بست واي، منصة قفز للأطفال،22 % خصم 172 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية خصم بست واي، كرسي سباحة للأطفال، طائر الطوقان 22%خصم 70 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بست واي، منصة قفز شكل قلعة مقاس 183*183*167 سم، %23 خصم 208 ريال سعودي بدلاً من 269 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بست واي، منصة قفز مع حواجز مقاس 175*173*135 سم، %24 خصم 243 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بست واي، فرشة نوم مخمل مقاس 191*137*22 سم، 25% خصم 105 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي.

بيست واي، كيس نوم، أزرق فاتح، 25 % خصم 79 ريال سعودي بدلاً من 105 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على لعب الأطفال خصومات موقع اكسترا على بيست واي، كرسي أطفال، أحمر 25% خصم 44 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية بيست واي، كرسي أطفال، بنفسجي، 25 % خصم 44 ريال سعودي بدلاً من من 59 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بست واي، مسبح فضي نفخ كبير، مقاس 152*43 سم، 28% خصم 57 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بست واي، مركز ألعاب للأطفال، قوس قزح 28% خصم 158 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية بست واي مرتبة نوم مع طرمبة كهرباء 191*97*46 سم، 28% خصم 158 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

بست واي، مسبح شراع صغير، 122*122*30 سم، 28% خصم 140 ريال سعودي بدلاً من 195 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض الدانوب مهرجان تحطيم الأسعار وحتي نهاية نوفمبر خصم يصل ل 30%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60 % شهر ديسمبر تخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.