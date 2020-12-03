نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية علي المواد الغذائية وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية علي المواد الغذائية ، أسواق العثيم السعودية دائماً ما تبهرنا عروض السعودية الأسبوعية المميزة، والأسعار المخفضة، والجودة العالية، على كل المنتجات المتوفرة بها من منتجات غذائية، ولحوم، ومنظفات، ومستلزمات العناية بالبشرة، وأدوات مطبخ وأجهزة منزلية، وهواتف محمولة، وكل ما يحتاجه المنزل، بشكل دائم. عروض العثيم الأسبوعية علي المواد الغذائية خصومات أسواق العثيم على الأغذية الطازجة: ليمون فيتنامي كبير بسعر 4.45 ريال سعودي للكيلو.

قرع عسلي سعر الكيلو 2.45 ريال سعودي.

طماطم جرين هاوس، سعر الكيلو 4.45 ريال سعودي.

كستناء سعر الرابطة 2.95 ريال سعودي.

عنب كبير احمر سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

كيوى، سعر السلة 7.45 ريال سعودي.

اناناس سعر الحبة الواحدة 5.95 ريال سعودي.

بطاطس سعر الكيس 4.45 ريال سعودي.

خس لولو مستورد، سعر العلبة 4.95 ريال سعودي.

ثوم أبيض سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

تمر الأصيل سكري فاخر 1 كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي.

تمر سكر كرتونة 3 كيلو بسعر 46.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية علي اللحوم عروض العثيم لحم عجل بلدي طازج بالعظم فقط بسعر 34.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي طازج بالعظم فقط بسعر 34.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي طازج بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري طازج بالعظم بسعر 47.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي.

لحم رفيد طازج بالعظم بسعر 46.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني طازج بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي. عروض العثيم على منتجات الغذائية وخزين الثلاجة زيتون سما أسود أسباني جامبو بسعر 12.95 ريال سعودي.

زيتون اليسا أخضر محشي جزر بسعر 16.95 ريال سعودي.

مكدوس سوري سعر الكيلو 17.95 ريال سعودي.

مرتديلا سنيورة حبش سادة سعر الكيلو 23.95 ريال سعودي.

جبنة دومتي دوبل كريم سعر الكيلو 11.5 ريال سعودي فقط.

جبن فيتا بالزيتون الأخضر سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.

علبة جبنة طعمة ميلك 1.5 كجم بسعر 22.95 ريال سعودي.

جبنة رومي مصري تشيز لاند سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي.

مرتديلا حلواني بقري مع الزيتون سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.

جبنة فيكتو دوبل كريم سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي، عروض العثيم الأسبوعية علي المواد الغذائية .

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