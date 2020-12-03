نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية أحصل علي خصم 40 % على الأجهزة الكهربائية وحتي نهاية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية تخفيضات وخصومات بمناسبة نهاية العام وأيام الجمعة البيضاء، على جميع المنتجات الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمنزل، بالإضافة إلى العديد من أدوات المطبخ والأجهزة المتخصصة في العناية الصحية، كل ذلك متوفر فقط وحصريًا بجميع فروع هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية، بأقل الأسعار وأرقى الموديلات، فلا تفوتكم هذه العروض خلال شهر ديسمبر الحالي أقوى عروض السعودية.

عروض لولو الأسبوعية

تخفيضات لولو في مهرجان الشتاء على الدفايات الكهربائية بدون مروحة من هايبر ماركت لولو:

عروض لولو خصم 30٪ على دفاية كهربائية من ماركة ايكون، باور 1500 واط، سخان سيراميك، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلًا من(109)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو ماركت خصم 50٪ على دفاية كهربائية من ماركة ايكون، باور 1200 واط، سخان هالوجين، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، بدلًا من(120)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(60)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات لولو الأسبوعية خصم 20 ٪ على دفاية كهربائية من ماركة ايكون، سخان رادينت، سعر الجهاز(189)ريال سعودي،بدلًا من(219)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو السعودية

عروض لولو نهاية العام على أجهزة العناية الصحية من هايبر ماركت لولو:

تنزيلات لولو اليوم خصم 65٪ على جهاز لقياس ضغط الدم من ماركة بيورير، سعر الجهاز(49)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(139)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر تسعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.