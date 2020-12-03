عروض ساكو الأسبوعية الحق اخر فرصة تخفيضات تصل ل 60 % حتي نهاية ديسمبر

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عمر شويل - جدة تخفيضات ساكو الأخيرة تتميز أسواق وهايبر ماركت ساكو باقتنائها تشكيلة ضخمة من المنتجات المتنوعة والأجهزة الضرورية لكافة المستلزمات المنزلية، وغيرها من العدد والأدوات اللازمة لجميع الأعمال المنزلية والمكتبية، وأعمال البستنة والاعتناء بالحدائق، مع توفير كل الأثاث الخارجي الخاص برحلات التخييم والطلعات والحدائق الخارجية، كل ذلك متوافر فقط بهايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية. تخفيضات ساكو الأخيرة تنزيلات ساكو على محرك أقراص بذاكرة داخلية 128 جيجابايت: تخفيضات ساكو على محرك أقراص 2.0 Cruzer Spark USB، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، رقم الموديل 59621، قطعة واحدة قائمة بذاتها، بدون غطاء، متوافق مع كل من أنظمة Mac و PC، سعر الوحدة(68.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو اليوم على محرك أقراص بذاكرة داخلية 64 جيجابايت، محرك أقراص 2.0 Cruzer Spark USB، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، رقم الموديل 59620، قطعة واحدة قائمة بذاتها، بدون غطاء، متوافق مع كل من أنظمة Mac و PC، سعر الوحدة(35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات ساكو الأسبوعية على محرك أقراص فلاش IXpand من ماركة سانديسك، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، رقم الموديل 59631، خاصية النسخ التلقائي، يحتوي محرك الأقراص على موصل أبل (Lightning) وموصل USB3.0، مزود ببرنامج حماية، سعر الوحدة(145)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض ساكو أوزان التمارين الرياضية تخفيضات ساكو على أوزان للتمارين الرياضية، رقم الموديل 670، وزن تسعة كيلو جرام، سعر الوزن(127)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات خصومات كبيرة تصل ل 60 % ألحق التخفيضات

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