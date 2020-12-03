نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات تصل ل 40 %على اللحوم والألبان وجميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأخيرة، الدانوب هي سلسلة أسواق تأسست في سنة 1987م في المملكة العربية السعودية، وكان أول متجر لها افتتح سنة 1993م في مدينة جدة، ويوجد فروع عدة أيضاً في أنحاء المملكة مثل فروع جدة، مركز جراء الدولي، الرياض، الخرج، النخلة وغيرها من الفروع الأخرى، وتمتلك مجموعة شركات بن داوود سلسلة أسواق الدانوب. عروض الدانوب الأخيرة عروض الدانوب على اللحوم الباردة ومنتجات الألبان: عروض الدانوب على الدانوب جبنه رومي مصري ١كجم، 49.25 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب على حلواني إخوان روستو حبش مدخن ١كجم، 114.95 ريال سعودي.

تنزيلات الدانوب على فالبريسو جبن فرنسي ١كجم، 47.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب على حلواني إخوان مرتديلا بقري ساده ١كجم، 43.95 ريال سعودي.

عروض هايبر الدانوب على أمريكانا صدر ديك رومي مدخن ١كجم، 106 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب لشهر ديسمبر على حلواني إخوان مرتديلا بقري بالزيتون ١كجم، 43.75 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب اليومية على الدانوب مخلل خيار صغير ١كجم، 19.50 ريال سعودي.

خصومات الدانوب اليوم على الدانوب جبنه عكاوي ملح خفيف ١كجم، 44.95 ريال سعودي.

تنزيلات الدانوب لهذا الشهر على هاجدو جبنة قشقوان ١كجم، 63.95 ريال سعودي.

عروض الدانوب السعودية اليوم على الدانوب زيتون أسباني محشي ١كجم، 19.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب السعودية اليومية على ويكسفورد جبن شيدر أحمر ١كجم، 64.95 ريال سعودي.

عروض الدانوب الشهرية على ماجيستك زيتون مشوي ١كجم، 49.95 ريال سعودي. خصومات الدانوب السعودية عروض الدانوب نهاية العام على اللحوم الممتازة صدر ديك رومي مدخن ١كجم، 82 ريال سعودي.

خصومات هايبر الدانوب على رضوي مرتديلا دجاج ٢٥٠جرام، 5.75 ريال سعودي.

تنزيلات الدانوب ماركت على بي بي صدر حبش مدخن قليل الدسم ١كجم، 98.50 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية على الدانوب زيتون اسود يوناني ١كجم، 21.95 ريال سعودي.

عروض الدانوب في جميع الفروع على حلواني إخوان بسطرمة ١كجم، 125.95 ريال سعودي.

الدانوب عروض نهاية العام على سنيورة صدر حبش مدخن إكسترا ١كجم، 79.95 ريال سعودي.

تنزيلات الدانوب ماركت على الدانوب جبن شيدر أصفر ايرلندي ١كجم، 64.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب الشهرية على الدانوب زيتون اخضر مغربي ١كجم، 25 ريال سعودي.

خصومات الدانوب الأخيرة على الدانوب جبنه إسطنبولي ١كجم، 19.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات تصل ل 40 %على اللحوم والألبان وجميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.