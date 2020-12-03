عروض لولو على الجوال والشاشات خصم يصل ل 40% ولمدة 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض لولو على الجوال سوبر مهرجان لولو للتسوق تأسست سلسلة أسواق لولو سنة 2000 وتقع ضمن مجموعة شركة تكتل والتي يقع مقرها بأبو ظبي، هي واحدة من أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وقارة أسيا أيضاً، يوجد 174 فرعاً بدول الخليج، افتتحت أول ماركت لها بأبو ظبي سنة 1995م، عندما تغير مشهد تجارة التجزئة حينما دخل كارفور المنطقة وقتها ومن هنا انطلقت سلسلة هايبر ماركت لولو بالخليج. عروض لولو على الجوال عروض وخصومات لولو على الهواتف الذكية: عروض لولو اليوم على هواوي نوفا 7 سي اي، الجيل الخامس، 128 جيجا 1399 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي.

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