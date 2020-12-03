عروض بنده الأسبوعية خصم على جميع المنتجات يصل ل 50% تسوق بسرعة الآن

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عمر شويل - جدة عروض أسواق بنده، أسواق بنده وعروض نهاية العام من أهداف شركة بنده أن تقدم أسعار لا مثيل بها لأفضل السلع وأن تكون الأولي إقليمياً في تجارة البيع بالتجزئة، وذلك من خلال تقديم عروضها المستمرة وإقامة مهرجانات الأسعار التي تقدمها من حين لأخر داخل فروعها على مستوى المملكة العربية السعودية مما يجعل ذلك دائماً في مصلحة العملاء وتعد فروع بنده أكثر من 400 فرع حول بالمملكة. عروض أسواق بنده عروض بنده التوفير لشهر ديسمبر على الشاشات والهواتف الذكية ومستلزماتها: تخفيضات بنده اليوم على تليفزيون سكاي وورث 4K اتش دي، 55 بوصة 1499 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

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