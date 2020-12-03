خصومات اكسترا الأسبوعية أقوى عروض السعودية ولمدة 3 أيام خصم يصل ل 30%

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الأسبوعية، أكسترا وخصومات كثيرة تأسست أكسترار في عام 2003م فكان هدف الشركة هو إشباع العملاء من كل ما يبحثون عنه من جميع أنواع الأجهزة التي يمكن أن يحتاج إليها أي منا في ألآونة الأخيرة، فكل ما تريده لمنزلك ستجده في أسواق اكسترا إلكترونية، وتقوم الشركة بالتدريب الدوري لموظفيها وتقديم الفرص الجديدة للشباب بصفة مستمرة لكي تجد الشركة دائماً استحسان من عملائها. خصومات اكسترا الأسبوعية الخصومات الكبيرة من اكسترا على الأجهزة المنزلية: عروض موقع اكسترا على كلاس برو، مكيف جداري، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد 48٪ خصم 1299 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي

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