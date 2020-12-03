عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 60% على الاجهزة الكهربائية والمنزلية لمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية لا تفوت الفرصة ساكو من أكبر الشركات بالمملكة العربية السعودية التي يمكنها تطوير منزلك بالكامل من جميع محتوياته الداخلية والخارجية، استطاعت ساكو أن يكون لها 32 فرع على مستوى المملكة مع تقديم أكثر من أربعون ألف منتج مختلف، الشركة ليها مندوبي المبيعات الخاصين بها لتوزيع مبيعات الجملة والتوصيل لعملاء القطعة أيضاً وذلك مع تقديم أفضل الخدمات لديهم. عروض ساكو السعودية فرصة من تخفيضات ساكو على أدوات التدفئة الداخلية والخارجية: تنزيلات ساكو اليوم على موقد ٤٤ طاولة حجرية مربعة لون بني 1129 ريال سعودي.

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