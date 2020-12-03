نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لولو السعودية عروض وتخفيضات هائلة على الأجهزة المنزلية وأقوى العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بعروض لولو السعودية والتخفيضات الأسبوعية على كافة الأجهزة المنزلية من دفايات، غسالات، ثلاجات، أجهزة مطبخ، والعديد من الأجهزة الكهربائية بخصومات كبيرة على أسعارها، وذلك طوال الفترة ما بين 2 ديسمبر 2020 حتى 8 ديسمبر 2020.

عروض لولو السعودية على الأجهزة المنزلية

تعرفوا معنا على عروض لولو الأسبوعية على الأجهزة المنزلية، والتي تشمل كافة الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها المنزل بأسعار رائعة.

عروض الدفايات في لولو السعودية

دفاية سيراميك من Ikon، قوة 1500 واط، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

دفاية مروحة تربو 2×1 من Ikon، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

دفاية هالوجين من Ikon، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 120 ريال سعودي.

دفاية مروحة من Ikon، قوة 2000 واط، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

دفاية 11 مروحة 2500 واط من Ikon، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي، وبسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

دفاية حرارية 2000 واط من Ikon، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عروض لولو على الخلاطات والعصارات

خلاط وقطاعة Black & Decker، قوة 600 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي.

خلاط يدوي من Braun، بسعر 379 ريال سعودي بدلًا من 439 ريال سعودي.

خلاط Magic Bullet، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 419 ريال سعودي.

خلاط 3×1 من Impex، قوة 500 واط، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

عصارة فواكه من Black & Decker، بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

عصارة فواكه من Braun بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 135 ريال سعودي.

عروض الغسالات في لولو السعودية

تشمل تخفيضات لولو الأسبوعية عروض على مستلزمات المنزل، والتي من بينها غسالات الملابس وغسالات الأطباق، وكلًا منهما يتوافر بخصومات كبيرة في هايبر ماركت لولو.

غسالة اوتوماتيكية ذات فتحة علوية من Panasonic، سعة 11.5 كيلو، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 3519 ريال سعودي.

غسالة اوتوماتيكية ذات فتحة أمامية من Panasonic، سعة 7 كيلو، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1902 ريال سعودي.

غسالة اوتوماتيكية من Midea ذات فتحة علوية، سعة 6 كيلو، بسعر 829 ريال سعودي بدلًا من 1229 ريال سعودي.

غسالة أطباق من Midea، مكونة من 7 برامج، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

قدمنا لكم أفضل عروض لولو السعودية، وانتظرونا في المزيد من عروض متاجر السعودية.