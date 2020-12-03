نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو الرياض حتى 8 ديسمبر 2020 لنتناول الايطالى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا الموضوع عروض لولو الرياض الجديدة ويقدم لولو ماركت جميع المنتجات التي يحتاج إليها عملاء لولو ماركت حيث تقدم لولو ماركت المنتجات الغذائية وجميع أنواع الجبن والمجمدات وجميع الخضروات والفواكه واللحوم والفراخ والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية وأيضا هناك الكثير من العروض المميزة علي الهواتف المحمولة والتلفزيونات. عروض لولو الرياض عنب جنوب الأحمر للكيلو 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

تفاح رويال جالا للكيلو 6.45 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

كيوي للكيلو 4.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

برقوق أسود للكيلو 11.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

عنب أسود للكيلو 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

أوراق سبانخ صغيرة للعلبة 13.50.

بقدونس إنجليزي للكيلو 29. 95 ريال بدلاً من 49. 95 ريال.

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