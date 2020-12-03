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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، عروض هايبر بنده من يوم 2 ديسمبر الموافق 17 ربيع الاخر حتى 8 ديسمبر الموافق 23 ربيع الآخر نقدم لكم مجموعة العروض الخاصة بهايبر بنده لهذا الأسبوع ، موز فلبينى / إكوادوري 1 ك بسعر 3.50 ريال، زيت دوار هالة / نباتي نخيل 1.5 لتر بسعر 9.50 ريال بدلا من 13.25 ريال، بطاطس شيبس ليز (12/14×250 جرام) بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.75 ريال، حليب طويل الأجل / قليل الدسم المراعي 1 لتر 10+2 بسعر 38.95 ريال بدلا من 44.95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2.5 ك بسعر 44.95 ريال بدلا من 78.95 ريال، لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 15.75 ريال، أرز مزة بسمتي أبو كاس 10 ك بسعر 56.95 ريال بدلا من 78.50 ريال.
عروض بنده السعودية
عروض هايبر بنده ، عروض هايبر بنده اليوم تقدم لكم، فراولة مصري (200/250جرام) بسعر 4.95 ريال، تفاح أخضر يوناني / إيطالي 1 ك بسعر 5.95 ريال، مانجو كيت مصري 1 ك بسعر 6.95 ريال، عنب أسود لبناني 1 ك بسعر 6.95 ريال، سفرجل إسباني/يوناني 1 ك بسعر 11.95 ريال، جوافة مصري (1.5/1.8 ك) بسعر 9.50 ريال، ملفوف أحمر مصري 1 ك بسعر 2.95 ريال، شمندر محلي 1 ك 2.95 ريال، بصل أحمر مصري (كيس وسط) بسعر 3.95 ريال، قرنبيط محلى بسعر 3.95 ريال.
تخفيضات هايبر بنده
عروض بنده وهايبر بنده، عروض بنده 2 ديسمبر الموافق 17 ربيع الآخر، سكري رطب تمارا محلي 1 ك بسعر 12.95 ريال، خلاص الأحساء تمارا 1 ك بسعر 7.95 ريال، تمر صفاوي عرجون 800 جرام بسعر 28.95 ريال، رطب محلي سكري القصيم لينة 1 ك بسعر 8.95 ريال، تمر محلي برجي القصيم لينة 1 ك بسعر 5.95 ريال، معجون التمر محلي تمارا 1 ك بسعر 5.95 ريال، جوز أمريكي 1ك بسعر 59.95 ريال، فول سوداني أحمر مملح / عادي بسعر 16.95 ريال، زنجبيل مطحون 1 ك بسعر 24.95 ريال، سماق احمر مطحون 1 ك بسعر 14.95 ريال.
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