نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا السعودية Extra عروض الجوالات وخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا السعودية Extra وأحدث ما تقدمه اكسترا من خصومات على الجوالات، وتبدأ التخفيضات من 10% لتصل إلى 50%، حيث تقدم اكسترا السعودية عروض أشهر الماركات العالمية على الجوالات المعروضة لديها وملحقاتها، وما إلى ذلك من أجهزة ذكية، وتتميز اكسترا بعروضها على الجوالات الأكثر حداثة والأقل سعرًا التي تحث فئة كبيرة من المستهلكين على الشراء.

اكسترا السعودية Extra عروض الجوالات وخصومات تصل إلى 50%

تقدم اكسترا السعودية خصومات على الجوالات الحديثة لديها، وتشمل العروض جوالات سامسونج، وهواوي، وأيفون، ولينوفو، وفيفو، والكاتيل، ونوكيا، وغيرهم الكثير من جوالات كبرى الشركات العالمية.

عروض اكسترا السعودية على جوالات سامسونج

سامسونج جلاكسي اس 10 بلس، 512 جيجابايت، خصم فوري 50%، بسعر 2299 ريال سعودي، بدلًا من 4599 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس، 256 جيجابايت، خصم فوري 41%، بسعر 2599 ريال سعودي، بدلًا من 4379 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي اس 20، 128 جيجابايت، خصم فوري 35%، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلًا من 3399 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، 128 جيجابايت، خصم فوري 33%، بسعر 1469 ريال سعودي، بدلًا من 2189 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 10، سعة 256 جيجابايت، خصم فوري 43%، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلًا من 3829 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي اس 20 الترا، 128 جيجابايت، خصم فوري 29%، بسعر 3599 ريال سعودي، بدلًا من 5039 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي A71، سعة 128 جيجابايت، خصم فوري 26%، بسعر 1299 ريال سعودي، بدلًا من 1749 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي اس 20 بلس، 128 جيجابايت، خصم فوري 26%، بسعر 3099 ريال سعودي، بدلًا من 4159 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية على الايفون

ابل ايفون 11 برو، 512 جيجابايت، خصم فوري 24%، بسعر 4899 ريال سعودي، بدلًا من 6459 ريال سعودي.

ابل ايفون 11 برو ماكس، 512 جيجابايت، خصم فوري 19%، بسعر 5599 ريال سعودي، بدلًا من 6899 ريال سعودي.

ابل ايفون SE 2020، سعة 64 جيجابايت، خصم فوري 17%، بسعر 1599 ريال سعودي، بدلًا من 1919 ريال سعودي.

ابل ايفون 11 برو، 64 جيجابايت، خصم فوري 20%، بسعر 4399 ريال سعودي، بدلًا من 5479 ريال سعودي.

ابل ايفون 11 برو ماكس، 64 جيجابايت، خصم فوري 18%، بسعر 4299 ريال سعودي، بدلًا من 5259 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية على جوالات هواوي

هواوي بي 30 برو، 512 جيجابايت، خصم فوري 43%، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلًا من 4380 ريال سعودي.

هواوي نوفا تي 5، سعة 128 جيجابايت، خصم فوري 42%، بسعر 949 ريال سعودي، بدلًا من 1639 ريال سعودي.

هواوي واي 8 اس، 64 جيجابايت، خصم فوري 27%، بسعر 599 ريال سعودي، بدلًا من 820 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 اي، 128 جيجابايت، خصم فوري 17%، بسعر 949 ريال سعودي، بدلًا من 1149 ريال سعودي.

هواوي واي 9 اس، 128 جيجابايت، خصم فوري 17%، بسعر 999 ريال سعودي، بدلًا من 1199 ريال سعودي.

هواوي بي 40، 128 جيجابايت، خصم فوري 16%، بسعر 2399 ريال سعودي، بدلًا من 2849 ريال سعودي.

قدمنا لكم كل ما هو جديد من عروض اكسترا السعودية Extra وأحدث خصومات نهاية العام، تابعونا لمعرفة أجدد عروض ملحقات الجوال والهواتف الذكية، وكذلك الشاشات والأجهزة المنزلية.