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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسبوع التوفير هايبر بنده السعودية متعة التسوق في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسبوع التوفير هايبر بنده السعودية نبدأها بكيلو من سمك الهانج رنجة مدخنة ب 40.95 ريال، بدلا من 54.50 ريال، كيلو جبنة قشقوان بقري عادي ب 44.95 ريال، مرتديلا دجاج ب 31.95 ريال، بدلا من 41.50 ريال، كيلو لبنة هجدو ب 16.95 ريال، بدلا من 35.25 ريال، كيلو سمن نباتي كولينا ب 7.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال، كيلو زيتون أخضر مشوي العلندا ب 32.95 ريال، بدلا من 43.75 ريال، سلطة زيتون أسود ب 20.95 ريال، مكدوس الزوادة ب 20.95 ريال، طحينة ماركة الشعلة ب 19.95 ريال، بدلا من 22.75 ريال، عبوة كرواسون بالزبدة ب 7.95 ريال.
عروض أسبوع التوفير هايبر بنده السعودية متعة التسوق
كيس من السبونج كيك فرنسي بقطع الشوكولاته ب 8.95 ريال، بدلا من 10،50 ريال، شابورة بالحليب ب 5.25 ريال، بدلا من 7.50 ريال، أصابع بحشوة الشوكولاتة والبندق ب 16.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال، خبز التوست بالحبوب لوزين ب 5.95 ريال، بدلا من 7.75 ريال، علبة من الكب كيك ب 4.50 ريال، كروسان سفن دايز سعر العلبة 4.95 ريال، بدلا من 6.25 ريال، لفائف التورتيلا ب 7.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال.
عروض هايبر بنده اليوم منتجات الألبان
2 علبة من جبن أبو الولد وزن 500 جم ب 17.95 ريال، بدلا من 21.90 ريال، جبنة شيدر مطبوخة ب 10.95 ريال، بدلا من 28.50 ريال، جبنة تشدر كرافت 3 حبات ب 21.95 ريال، بدلا من 25.95 ريال، جبنة مطبوخة فرسانا كيلو ب 23.95 ريال، بدلا من 30.50 ريال، 4 حبات من جبنة البقرة الضحكة + 1 مجاناً ب 11.95 ريال، بدلا من 16.25 ريال، 3 جبنة مربعات كيري ب 20.50 ريال، بدلا من 27.25 ريال.
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