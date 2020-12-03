نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية نهاية العام على السلع والمقاضي المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية نهاية العام على المقاضي المنزلية ومنتجات العناية الشخصية ومنها، صبغة غارنية للشعر ألوان مختلفة ب 14.95 ريال، بدلا من 25.25 ريال، وللحصول على أفضل نتائج يفضل استخدام شامبو غارنيية أو البلسم للعناية الفائقة بالشعر سعر الحبة ب 11.95 ريال، مزيل مكياج من غارنية وزن 400 مل ب 21.95 ريال، بدلا من 28.50 ريال، شامبو إلفيف ب 17.95 ريال، بدلا من 32.25 ريال، صابون يد سافانا كلاسيكية 500 مل ب 4.95 ريال، بدلا من 10.95 ريال، مطهر ديتول وزن 750 جم ب 26.95 ريال، بدلا من 38.50 ريال، كرتون من مناديل فاين تتكون من 10 حبات معقمة ب 20.95 ريال، بدلا من 29.75 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية نهاية العام على السلع والمقاضي المنزلية

إذا كنت تعاني من الحشرات المنزلية ليس هناك أفضل من مجموعة بيف باف للقضاء على الحشرات سواء المبيد أو البودر سعر المجموعة 18.95 ريال، لتخلص من البقع الصعبة مزيل فانيش لإزالة أصعب البقع وزن 1.8 لتر + هدية ب 22.95 ريال، سائل حملم لوكس مخملي تستمر رائحته لساعات ب 23.95 ريال، بدلا من 33.95 ريال، مزيل عرق اكس تشيل ب 15.95 ريال، فرشاة أسنان كلوس اب كلين ناعم ب 7.95 ريال، بدلا من 15.95 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية نهاية العام الأدوات المنزلية

طقم 10 قطع من الرخام ب 149 ريال، طقم 12 قطعة فالبريو ب 179 ريال، 3 قطع حافظة طعام ب 39 ريال، طقم صواني فرن مستر كوك 3 حبة ب 49 ريال، مايكرويف كليك اون 20 لتر ب 215 ريال، مقلاة بوكو ساكي ب 75 ريال، خلاط فليبيس مع مطحنة ب 99 ريال، سخان سندوتش كينوود بشواية ب 112 ريال، مقلاة صحية برو 9 ال ب 445 ريال، غلاية كينوود ب 109 ريال.