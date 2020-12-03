نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم من نستو السعودية على الملابس الشتوية ولمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم من نستو السعودية على الملابس الشتوية وتشكيلة رائعة من الملابس النسائية والأطفال والرجالي، بفروع نستو هايبر ماركت بالمملكة، وتستمر العروض لمدة أسبوع أو حتي نفاذ الكمية، ومنها جاكيت رجالي ب 39 ريال، جاكيت جلد رجالي ب 69 ريال، سويت تي شيرت ب 59 ريال، سترة رجالية ب 49 ريال، جاكيت شتوي رجالي ب 79 ريال، سترة رجالية ب 49 ريال، شال أو قبعة رجالي ب 10 ريال، سين بجامة رجالي ب 20 ريال، بنطلون رجالي ب 20 ريال.

عروض اليوم من نستو السعودية على الملابس الشتوية ولمدة أسبوع

تخفيضات الملابس النسائية من نستو تتضمن سترة نسائية ب 39 ريال، طماق الشتاء للنساء ب 10 ريال، تي شيرت نسائي ب 25 ريال، جاكت شتوي نسائي ب 39 ريال، بولوفر نسائي ب 25 ريال، جاكيت موديل طويل ب 39 ريال، بجامه نسائية رائعة أشكال مختلفة ب 25 ريال، والقبعة الشتوية لتدفئة الأذن ب 15 ريال، غطاء الأذن ذو مظهر نسائي جذاب ب 6 ريال.

تخفيضات نستو اليوم على الملابس النسائية والأطفال

بنطلون شتوي نسائي مريح وأنيق في ذات الوقت ب 15 ريال، سعر شال نسائي ب 15 ريال، القفازات النسائية ب 5 ريال، جاكت مبطن بناتي ب 39 ريال، والأولادي من نفس النوع بنفس السعر، جاكيت جينس بناتي ب 34 ريال، جاكيت أطفال ب 20 ريال، قفازات ب 4 ريال، سلوبيت أطفال ب 20 ريال، سترة ولادي ب 20 ريال، ثوت شتوي بناتي ب 29 ريال، بجامة أطفال منوع ب 20 ريال.