نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية العام من شركة صالح السعودية للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم اليوم عروض شركة صالح للسيارات وهي شركه سعوديه غانية عن التعريف فهي موزع معتمد لكل أنواع السيارات وأشهرها وتقدم افضل الأسعار وباقة من خدمات ما بعد البيع مع خدمة الضمان الممتد وهذه الخدمة تبدأ بعد انتهاء فترة ضمان الوكيل، كما أنها تقدم خدمات المساعدة على الطريق مجانية لعدد غير محدود من عملائها وفي أي وقت.

عروض شركة صالح السعودية للسيارات:

تعتبر شركة صالح للسيارات هي الاختيار الأمثل لك عندما تريد شراء سيارة جديده حيث أن الصفقات الناجحة التي تبرمها مع الوكلاء المعتمدين تعطيها إمكانية الدعم الأكبر لتقديم أفضل الأسعار مع توفير خدمات ما بعد البيع تجعلها الاختيار الأمثل لك.

نقدم إليكم أقوي العروض المقدمة من شركة صالح للسيارات على سيارات جيب عروض نهاية العام بتاريخ اليوم اليوم 2-12-2020 الموافق 17-4-1442.

تقدم جراد شي روكي لارييدو موديل 2020 بسعر 118.500 ريال بطاقة جمركية.

مواصفات السيارة:

295حصان، 352نيوتن، دخول ذكي، تشغيل بصمة، مثبت سرعه وشاشة معلومات تعمل باللمس.

محرك 3.6 لتر، 6 أسطوانات مع نظام تشغيل وتوقف المحرك، دفع خلفي وناقل حركة آلي 8 سرعات.

تعديل مقعد الراكب الأمامي ب6 وضعيات، نمط رياضي، مرآيات كهربائية، كاميرا خلفية، إشارة بالمرآيات، مكيف خلفي بالإضافة إلى أنوار خلفيه.

أيزنون مزدوج، أضواء نهارية LED، انوار ضباب LED،حساسات أمامية وخلفيه، مدخل USB-AUX، نظام مانع الانزلاق ABS مع نظام التحكم الإلكتروني.

قياس 7 إنش، نظام الأوامر الصوتية، نظام بلوتوث، مقاعد مخمـل، تعديل مقعد السائق ب8 وضعيات.

وسادة هوائية لحماية ركب السائق☆ نظام التحكم على المنحدرات، زر تشغيل وضعية اقتصاد الوقود ECO، جنوط18 انش، معدل استهلاك الوقود 12.0 كم/لتر، كما تتوفر لديهم جميع الفئات والألوان من هذه السيارة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الموحد للشركه وهو 920022122 مع العلم أن هناك ضمان ثلاث سنوات مع السيارة بالإضافة إلى توفير الشركة لخدمات الطريق بعد البيع & خدمات الضمان الممتد والعديد من المميزات التي توفرها الشركة يمكنك الاستفسار عنها أيضا.

كما توجد العديد من العروض والخصومات الخاصة على الكثير من ماركات السيارات نذكر منها الأتي مع التوضيح بالصور لبعض المميزات والأسعار:

سيارة هوندا أكورد 2020 بسعر 87,900 ريال سعودي بدلا من 90,900.

سيارة مرسيدس بنز 2020 بسعر 170,000 ريال سعودي بدلا من 174,000.

سيارة أم جي6 2020 بسعر 64,700 ريال سعودي بدلا من 65,500.

سيارة أم جي5 2020 بسعر 47,700 ريال سعودي بدلا من 48,500.

سيارة فيات 2020 بسعر 73,900 ريال سعودي بدلا من 78,900.

وكدا تكون الشركة حققت المعادلة الصعبة بتوفير افضل واكبر العروض بأفضل الأسعار و ما زال هناك العديد من العروض والخصومات التي تنفرد بها الشركة على العديد من أنواع السيارات يمكنكم الاطلاع عليها بالتفصيل من خلال الموقع الرسمي للشركة.