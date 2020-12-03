نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق رامز تبوك الطازجة الخميس 3 ديسمبر 2020 لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض أسواق رامز تبوك الطازجة الخميس 3 ديسمبر 2020 لمدة 3 أيام وتقدم أسواق رامز أقوى العروض والتخفيضات على جميع المنتجات مثل الخضروات على سبيل المثال الباذنجان والجزر والطماطم والورقيات والبطاطس والتمر والزبيب والفصف دوار الشمس والمكسرات والقهوة والشاي الأخضر والجبنة السعودية والطرشي والزيتون والجبنة بحبة البركة. عروض أسواق رامز تبوك الطازجة زبيب أسود بـ 25 ريال للكيلو الواحد.

تمر بسعر 10 ريال للكيلو.

فصفص دوار الشمس بسعر 11.50 ريال للكيلو.

مكسرات مشكلة بسعر 25 ريال للكيلو.

قهوة هرري بسعر 25 ريال للكيلو.

قشر قهوة خولاني بسعر 30 ريال للكيلو.

شاي أخضر بسعر 34 ريال للكيلو. جبنة السعودية بسعر 9.95 ريال.

جبنة بحبة البركة ملح خفيف بسعر 19.95 ريال.

زيتون أسباني جامبو أسود ملح خفيف 9.95 ريال.

طرشي مشكل حار 8.95 ريال. طماطم الكيلو الواحد 2.95 ريال.

ورقيات 5 حبات بـ 1 ريال سعودي.

بطاطس صغيرة 3 أكياس بـ 10 ريال.

باذنجان بـ 1.25 ريال للكيلو.

جزر بـ 3.95 ريال للكيلو.

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