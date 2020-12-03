عروض جرير للجوالات وخصم 13% على الهواتف الذكية حصريا بفروع مكتبة جرير بالسعودية

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات،عروض وتخفيضات مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية وخصومات على الجوالات الذكية من أكبر الماركات العالمية، فقط وحصريًا بجميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة احتفالات نهاية العام وأيام الجمعة البيضاء، تجدونها بأقل الأسعار وأعلى الجودات.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير

هواوي نوفا 7i جرير خصم 13٪ على جوال ذكي من هواوي نوفا 7 اس اي، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أرجواني صيفي، الجيل الخامس 5G، مقاس الشاشة ‎6.5 بوصة‎، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 64 ميجابيكسل+8 ميجابيكسل +أَثنين ميجابيكسل + أَثنين ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، معالج ثماني النواة، سعة البطارية 4000 مللِي أمبير، نظام تشغيل أندِريود 10، بشرِيحتين، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، سعة ذاكرة النظام ‎8 جيجابايت رام‎، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، عروض جرير اليوم اشتريه الأنْ ووفر(200)ريال سعودي، مكتبات جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

اسعار الجوالات في جرير خصم 13٪ على جوال ذكي من هواوي نوفا 7 اس اي، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون فضي سبيس، الجيل الخامس 5G، مقاس الشاشة ‎6.5 بوصة‎، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 64 ميجابيكسل+8 ميجابيكسل +أَثنين ميجابيكسل + أَثنين ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، معالج ثماني النواة، نظام تشغيل أندِريود 10، بشرِيحتين، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، ذاكرة تخزين خارجية مايكرو اس دي، سعة ذاكرة النظام ‎8 جيجابايت رام‎، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، تخفيضات جرير اشتريه الأنْ ووفر(200)ريال سعودي، مكتبات جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الجوالات في جرير

عروض جرير اليوم جوال ذكي من اوبو رينو 4، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسود فلكي ،الجيل الرابع 4G، حجم الشاشة 6.4 بوصة، تخفيضات جرير سعر الجهاز(1499)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، مكتبات جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.