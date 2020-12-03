نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم وتخفيض 10% على الجوال هواوي بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، عروض بنده للجوالات وعروض وخصومات هايبر ماركت بنده في نهاية العام داخل المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر ماركت بنده لا تفوت على مجموعة مميزة من جوالات هواوي الذكية، تأتيكم بأحدث الإصدارات وأرقى الموديلات، وتخفيضات بنده بأسعار تناسب الجميع، فقط طوال نهاية العام وفي أيام الجمعة البيضاء بأسواق بنده.

عروض بنده للجوالات

عروض بنده اليوم هاتف ذكي هواوي واي 5 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 5.54 بوصة، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، رامات سعة أَثنين جيجابايت، معالج أوكتا كور، دقة الكاميرا الأمامية خمسة ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، يتوفر بألوان الأخضر الفاتح والأزرق والأسود، عروض بنده للجوالات سعر الجهاز (375) ريال سعودي،تخفيضات بنده السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده

عروض بنده للجوالات هاتف ذكي هواوي واي 7 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.32 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، معالج أوكتا كور، رامات سعة أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل،دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل، ذاكرة خارجية ميكرو اس دي أكس سي، يتوفر باللونين الأسود والأزرق، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع سعر الجهاز (679) ريال سعودي، بدلاً من (711) ريال سعودي، جوالات بنده اشتريه الأنْ ووفر (32) ريال سعودي، تخفيضات بنده السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع

جوالات بنده هاتف ذكي هواوي واي 8 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.4 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعة الرامات ستة جيجابايت، معالج أوكتا كور، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، عروض الالكترونيات في هايبر بنده يتوفر باللونين الأسود والفضي، ذاكرة مانو، عروض بندة السعودية سعر الجهاز (849) ريال سعودي، بدلاً من (930) ريال سعودي،اشتريه الأنْ ووفر (81) ريال سعودي، تخفيضات بنده السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.