نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الشتاء والصيف علي الأجهزة المنزلية الخميس 3 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الشتاء والصيف علي الأجهزة المنزلية الخميس 3 ديسمبر 2020 وينتظرها عدد كبير خاصة وأنها تتميز بتخفيضات وخصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية وتعد عروض الشتاء والصيف من أهم العروض فهي لديها شهرة كبيرة في السعودية ومن أقوى العروض التي تقدم للجميع لذلك ينتظرها الكثير من الأشخاص في السعودية بشكل يومي.

عروض الشتاء والصيف علي الأجهزة المنزلية

من ضمن العروض التي تقدمها الشتاء والصيف هي ال جي ميكرويف متوفر بسعة 56 لتر وقدرة 1200 واط بسعر 1. 499 ريال سعودي، واي تي سي طباخ كهربائي سعة 9 لتر، وقدرة من 1200 واط إلي 1400 واط ويقوم بالطبخ بدون دخان أو شحوم 804 ريال سعودي، واية تي سي قلاية بدون زيت، ديجيتال يعمل بقوة 200 واط، ويتوفر باللون الاود 574 ريال سعودي.

يتوفر هومر محضرة طعام قدرة 600 واط ويمتلك 22 وظيفة مختلفة بسعر 344 ريال، وماجوي غلاية بسعة 1. 7 لتر وبقوة 200 واط بسعر 99 ريال، واية ني سي مفرمة لحم بقوة 1600 واط بسعر 219 ريال.

توفر عروض الشتاء والصيف علي امجوي جهاز تنقية الهواء ب 6 مراحل تنقية ومع نظام فلتر يتوفر بسعر 899 ريال سعودي، وماكينة حلاقة آلة للحلاقة الرطبة فعالة بتخفيض 40% وبسعر 229 ريال سعودي، وال جي مايكرويف 20 لتر 579 ريال.

إيه تي خلاط قدرة 500 واط، وعاء بلاستيك بسعة 1. 5 لتر مع مطحنة سعة 150 جم وخلاط سعة 600 مل ومقشرة ثوم كل هذا يشمل تخفيضات كبيرة جداً تصل حتى 83% وتتوفر المجموعة بسعر 249 ريال، واية تي سي صلنعة ساندوتش وسخان ساندوتش 99 ريال سعودي، ودبلونجي قدرة سعره 1. 25 كجم من الطعام، و 1 كجم من الطعام المجمد، ويتوفر ب 4 مستويات طاقة بسعر 899 ريال.