نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة موبايلي السعودية تقدم عروض نت بلا حدود وباقات مناسبة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شبكة موبايلي من أهم شبكات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية منذ أن تم تأسيسها عام 2004 م وحتى يومنا هذا وقد حصلت تلك الشبكة القوية على جائزة GMSA وذلك لأنها من أسرع وأفضل الشبكات في الشرق الأوسط وأكثرها تقدماً ونجاحاً، تقدم الشبكة مجموعة من العروض وباقات الإنترنت تناسب جميع الفئات وجميع الاحتياجات فتابعونا لتعرفوا أحدث العروض والباقات.

شبكة موبايلي

أحدث الباقات التي تقدمها الشبكة:

تقدم الشبكة مجموعة من باقات الإنترنت مكونة من خمس باقات مختلفة وتناسب جميع الفئات فهي تبدأ من خمسين ريال سعوي وحتى ربعمائة ريال سعودي تسددها كل شهر.

باقة موفتر 50: تقدم هذة الباقة أربعة جيجا كل شهر للإنترنت كما توفر ثلاثمائة دقيقة للمكالمات لجميع الشبكات بالإضافة إلى خمسين رسالة نصية.

تقدم هذة الباقة أربعة جيجا كل شهر للإنترنت كما توفر ثلاثمائة دقيقة للمكالمات لجميع الشبكات بالإضافة إلى خمسين رسالة نصية. باقة فولتر 100: تقدم هذة الباقة أثنتا عشرة جيجا كل شهر للإنترنت كما توفر ألف دقيقة للمكالمات لجميع الشبكات بالإضافة إلى مائة رسالة نصية طوال الشهر.

تقدم هذة الباقة أثنتا عشرة جيجا كل شهر للإنترنت كما توفر ألف دقيقة للمكالمات لجميع الشبكات بالإضافة إلى مائة رسالة نصية طوال الشهر. باقة فولتر 200: تقدم هذة الباقة 117 جيجا كل شهر للإنترنت مع إمكانية تصفح السوشيال ميديا بلا حدود ،كما أيضاً مكالمات بلا حدود لجميع الشبكات بالإضافة إلى مائتين رسالة نصية.

تقدم هذة الباقة 117 جيجا كل شهر للإنترنت مع إمكانية تصفح السوشيال ميديا بلا حدود ،كما أيضاً مكالمات بلا حدود لجميع الشبكات بالإضافة إلى مائتين رسالة نصية. باقة فولتر 300: تقدم هذة الباقة 189جيجا كل شهر للإنترنت مع إمكانية تصفح السوشيال ميديا بلا حدود ،كما أيضاً مكالمات بلا حدود لجميع الشبكات بالإضافة إلى ثلاثمائة رسالة نصية.

تقدم هذة الباقة 189جيجا كل شهر للإنترنت مع إمكانية تصفح السوشيال ميديا بلا حدود ،كما أيضاً مكالمات بلا حدود لجميع الشبكات بالإضافة إلى ثلاثمائة رسالة نصية. باقة فولتر 400: تقدم هذه الباقة انترنت ومكالمات بلا حدود لجميع الشبكات بالإضافة إلى ربع مائة رسالة نصية.

شبكة موبايلي وخدمة انترنت الدفع المسبق:

تقدم الشبكة عدة باقات مدعمة حيث يمكنك دفع مبلغ من المال مقابل باقات تستمر لعدة شهور ولن تحتاج إلى تجديدها شهرياً كما أنها موفرة مقارنة بالباقات الشهرية الأخرى ومنها: