نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية المجموعة الأفضل من القنوات الرياضية والأكثر متابعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من محبي رياضة كرة القدم عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية والتي تعد من أهم القنوات في هذا المجال على الإطلاق ،تقدم القناة مجموعة مختارة من المباريات الحصرية المحلية والعالمية وبذلك نجحت في جذب اتباه العديد من الأشخاص والمتابعين في مختلف أنحاء الوطن العربي، تابعوا معنا لتعرفوا المزيد حول تلك القناة وترددها على الأقمار الصناعية.

تردد قناة أبو ظبي

معلومات عامة عن القناة:

تتبع هذه القناة المؤسسة الإعلامية لأبو ظبي وقد أصبحت منذ صدورها القناة الأشهر والأول في مجال الرياضة حيث تتميز بعرض العديد من المباريات العالمية والبطولات الهامة والقوية بالإضافة إلى برامج التحليل الرياضي واستضافة العديد من مشاهير كرة القدم والمحللين الرياضيين.

يقوم طاقم العمل وخبراء التقنية في القناة ببث القناة بجودة عالية دون تشويش أو قطع على ترددها الخاص بصطرة مستمرة طوال أربع وعشرين ساعة دون انقطاع ،كما يمكنك متابعة المباريات والأخبار عبر البث المباشر الموجود على الموقع الالتكتروني الخاص بالقناة.

تعمل قناة أبو ظبي على تروج وعمل إعلانات للعديد من الفعاليات الرياضية والبطولات الهامة المحلية والعالمية مثل دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، كما قامت القناة بتحصيص تطبيق خاص بها يمكنك تحميله على هاتفك من خلال المتجر على هواتف اندرويد وآبل لتتمكن من متابعة البث المباشر للقناة ومعرفة البرامج اليومية ومواعيد المباريات التي ستعرض على القناة كل يوم.

تردد قناة أبو ظبي على الأقمار عرب سات ونايل سات:

توفر القناة عدة ترددات لكل قمر صناعي حتى تتمكن من متابعتها بكل وضوح ودقة

تردد القناة على قمر نايل سات:

تردد القناة: 12467 وأيضاً 12226 أفقي.

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 للتردد الأول و3/4 للتردد الثاني.

جودة القناة: HD

تردد القناة على قمر عرب سات: