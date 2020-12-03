نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على الجوالات في السعودية وأقوي عروض هواوي الذكية في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الجوالات في السعودية تتميز مكتبة جرير دائماً بعروضها الرائعة، وخصوماتها الكبرى على الكثير من الأجهزة المختلفة والإلكترونيات بمختلف أنواعها، وماركاتها، والإمكانيات المختلفة على حسب احتياج على شخص، يختار الأنسب له، واليوم نستعرض لكم عروض مكتبة جرير على هواتف هواوي الذكية، وخصومات كبيرة تصل إلى 40%. عروض مكتبة جرير على الجوالات في السعودية عروض مكتبة جرير جوال هواوي بي 40 برو بلس، سعة التخزين الداخلية به تصل إلى 512 جيجا بايت، كما أنه متوفر منه ألوان متعددة منها الأسود، والأزرق، من فئة الجيل الرابع، متوفر بسعر 4499 ريال سعودي فقط. جوال هواوي ميت 30 برو، بسعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت، متاح منه الوان متعددة منها اللون الأسود، واللون الفضي، ضمن فئة الجيل الرابع، يمكن الحصول عليه بسعر 2699 ريال سعودي، مع نسبة خصم تصل إلى 31%.

جوال هواوي بي 40 برو، من فئة الجيل الخامس، بسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود، بنسبة خصم 13% من مكتبة جرير، أي يمكن الحصول عليه بسعر 3349 ريال سعودي فقط.

جوال هواوي بي 40، سعة التخزين الداخلية تصل إلى 128 جيجا بايت، ضمن فئة الجيل الخامس، يمكن الحصول عليه بسعر 2399 ريال سعودي، بنسبة خصم يصل إلى 16%. أحدث عروض مكتبة جرير على جوالات الهواوي 2020 عروض مكتبة جرير السعودية جوال هواوي نوفا 7، بسعة التخزين الداخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأرجواني الرائع، ضمن فئة الجيل الخامس، يمكن الحصول عليه بسعر 1599 ريال سعودي فقط، بنسبة خصم تصل إلى 16%.

جوال هواوي نوفا 7، بسعة التخزين الداخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأرجواني الرائع، ضمن فئة الجيل الخامس، يمكن الحصول عليه بسعر 1599 ريال سعودي فقط، بنسبة خصم تصل إلى 16%. جوال هواوي واي 5/ 2019، بسعة تخزين داخلية تصل إلى 32 جيجا بايت، متوفر باللون اسود مودرن، ضمت فئة الجيل الرابع، بنسبة خصم تصل إلى 32%، أي يمكن الحصول عليه فقط بسعر 329 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 9 اس، بسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، متوفر باللون الكريستال، ضمن فئة الجيل الرابع، فقط بسعر 999 ريال سعودي، بنسبة خصم تصل إلى 17%.

جوال هواوي واي 7 برايم 2019، بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجا بايت، متوفر باللون أزرق أورورا، ضمت فئة الجيل الرابع، بنسبة خصم تصل إلى 38%، أي يمكن الحصول عليه فقط بسعر 449 ريال سعودي.

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