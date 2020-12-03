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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديد الخميس 3 ديسمبر 2020 لمده 3 أيام يقدم بنده ماركت عروض مميزة على المنتجات والمواد الغذائية واللحوم المجمدة وجميع أنواع الخضروات مثل الطماطم والجزر والخيار وجميع أنواع الخضروات المختلفة، وأيضا تقدم بنده ماركت عروض على المنظفات ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، وتشهد عروض بنده الجديدة تخفيضات وخصومات كبيرة تسهل على جميع عملاء بنده ماركت الحصول والاستفادة من هذه العروض. عروض هايبر بنده الأسبوعية كريمة الطبخ المراعلي أو كريمة الخفق المراعي بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال. أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.95 ريال. فوط صحية الويز كبير بالأجنحة قطني الملمس بسعر 16. 95 ريالا بدلا من 27. 95 ريال. دجاج داري 2 حبة بسعر 23.95 ريال وسعر الكرتونة 112.95 ريال. شامبو للأطفال نونو 1 لتر بسعر 32.50 ريال سعودي بدلا من 65 ريال.

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