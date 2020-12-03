عروض العثيم عروض ليس لها مثيل تخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، يقوم العثيم بتقديم أفضل العروض على المنتجات الغذائية، حيث أن مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون شهرياً هذا العروض لشراء ما يحتاجونه من الطعام. عروض العثيم عروض العثيم على المنتجات الغذائية، بلغ سعر برجر سجق إلى 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 104.95 ريال. سعر أرز الساعة بلغ 9.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 12.25 ريال. بلغ سعر 5 كجم من الأرز إلى 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 61.25 ريال. سعر أمريكانا حليب كامل الدسم بلغ 10.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.45 ريال. مكعبات كندوز بلغ سعره 99.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 139.95 ريال. تخفيضات العثيم الأسبوعية سعر دومتي جبنة بلس بلغ 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.95 ريال. سعر دومتي جبنة بلس بلغ سعره 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.95 ريال. سعر كونفدنسي دجاج برازيلي بلغ 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 48.95 ريال. بلغ سعر الجبن الرومي 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 94.95 ريال سعودي. خصومات العثيم عروض العثيم على الخضروات والفواكه، بلغ سعر الليمون إلى 4.45 ريال سعودي. سعر قرع العسلي بلغ 2.45 ريال سعودي. بلغ سعر الأناناس إلى 5.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اهم تنزيلات العثيم سعر العنب الأحمر الكبير بلغ 6.95 ريال سعودي. سعر الطماطم بلغ 4.45 ريال. سعر كستنا بلغ 2.95 ريال سعودي. بلغ سعر الكيوي إلى 7.45 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية خصومات العثيم الأسبوعية سعر البطاطس بلغ 4.45 ريال سعودي. بلغ سعر خس لولو إلى 4.95 ريال سعودي. سعر الثوم بلغ 4.45 ريال سعودي. سعر التمر السكري بلغ 46.95 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: تخفيضات مكتبة جرير تمتع بأكبر الخصومات بجميع فروع جرير

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