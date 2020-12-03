عروض وتخفيضات اكسترا بمناسبة نهاية العام عروض مجنونة اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا، عروض نهاية العام من اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، يُعتبر موقع اكسترا الإلكتروني من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية في مجال البيع بالتجزئة، وذلك للأجهزة الإلكترونية خاصة، وكل ما يحتاجه المنزل العصري أو المكتب الحديث، بجانب تقديم المنتجات بأعلى جوداه وأنسب الأسعار. عروض وتخفيضات اكسترا خصومات وتخفيضات نهاية العام على الألعاب الإلكترونية وملحقاتها من اكسترا، %28 خصم على جهاز إكس بوكس ون إس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أبيض، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1387)ريال سعودي، ووفر(388)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %28 خصم على جهاز إكس بوكس ون اكس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(2219)ريال سعودي، ووفر(620)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز إكس بوكس من سلسلة إكس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(2299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا حزمة ألعاب خاصة بجهاز اكس بوكس، مع شاحن اكس بوكس ون، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. يد تحكم من ماركة مايكروسوفت، متوافقة مع أكس بوكس ون لاسلكية، سعر الجهاز(272)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %10 خصم على يد تحكم متوافقة مع بلاي ستيشن 4، لاسلكي، اللون أزرق، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، بدلًا من(321)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(32)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا خصومات اكسترا في نهاية العام على الأجهزة من ماركة ياماها، مزمار صوتي من ماركة ياماها، بنظام موسيقى الباروك، اللون أخضر، سعر الوحدة(39)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كيبورد مع 37 مفتاح من ماركة ياماها، اللون أبيض، سعر الوحدة(329)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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