عروض اكسترا تخفيضات وتنزيلات مذهلة وضخمة من موقع اكسترا الإلكتروني بمناسبة نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا نهاية العام من اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، تخفيضات وتنزيلات مذهلة وضخمة من موقع اكسترا الإلكتروني، تصل لأكثر من عشرين بالمائة، وذلك بمناسبة احتفالات نهاية العام وفي أيام الجمعة البيضاء خاصة، فلا تفوتكم زيارة موقع اكسترا الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية. عروض اكسترا عروض وتخفيضات اكْبر من 14٪ على المكيفات من اكسترا، %14 خصم على ميديا مكيف شباك، 20500، بارد، سعر الجهاز(1459)ريال سعودي، بدلاً من(1699)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(240)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %15 خصم علي ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 20200 وحدة، حار و بارد، سعر الجهاز(1529)ريال سعودي، بدلاً من(1799)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(270)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %19 خصم على مايديا مكيف جداري، 22000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي، 3099)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(600)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا عروض وتَخفيضات اكسترا اَكبر من 20٪ على المكيفات، %21 خصم على ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 17600 وحدة، حار و بارد، سعر الجهاز(1179)ريال سعودي، بدلاً من(1499)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(320)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %30 خصم علي ميديا مكيف جداري، 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(1899)ريال سعودي، بدلاً من(2699)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(800)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا عروض اكسترا %33 خصم علي ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 17800 وحدة، بارد، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1499)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %33 خصم علي ميديا مكيف جداري، 11800 وحدة، حار و بارد، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(2399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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