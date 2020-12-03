عروض العثيم علي جميع المنتجات خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم وتخفيضات نهاية من هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، تتميز أسواق وهايبر ماركت عبد الله العثيم بالتنوع الشديد ما بين المنتجات المعروضة، حيث تقدم تشكيلة كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية المتخصصة، بجانب باقة رائعة من المواد الغذائية الطازجة والصحية، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم تنزيلات وخصومات على أجهزة المنزل الذكية من هايبر ماركت عبد الله العثيم تليِفزيون ذكي من ماركة أرو، أل اي دي، حجم الشاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. غلاية ماء مصنوعة من مادة الاستانليس ستيل من ماركة كولين، سعة ثلاثة لتر، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دفاية كهربائية من ماركة كولين، سعر الجهاز(169)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم وخصُومات نهاية العام على حبوب الإفطار الشهية، تلِيفزيون ذكي من ماركة أرو، أل اي دي، حجم الشاشة 43 بوصة، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة حبوب إفطار من بوبينز بامِس، وزن العبوة 375 جرام، سعر العبوة(11.95)ريال سعودي، بدلاً من(19.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حبوب إفطار من بوبينز كوكوبِيتز، وزن العبوة 750 جرام، سعر العبوة(32.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم خصومات وتخفيضات العثيم حبوب إفطار من بوبينز منوع، عدد 8×30 جرام، سعر العبوة(9.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حبوب إفطار من فروستيز، سعة العبوة 500 جرام، سعر العبوة(27.90)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حبوب إفطار من فينتِس نكهة عسل ولوز، سعة العبوة 355 جرام، سعر العبوة(22.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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