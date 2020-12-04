عروض بنده الأسبوعية تخفيضات على الجوال والشاشات خصم يصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق بنده مُزامنَةً مع احتفالات نهاية العام وأيام الجمعة البيضاء طوال شهر ديسمبر الجاري، تقدم لكم جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسّواق بنده داخل المملكة العربية السعودية، الكثير من العروض المتنوعة والخصومات الكبيرة والتخفيضات الغير مسبوقة، وذلك على جميع معروضاتها من أجهزة منزلية، ومواد غذائية، وأجهزة إلكترونية، بأقل الأسعار وأفخم الخامات وألذ الأطعمة. عروض بنده الأسبوعية تنزيلات بنده نهاية العام على هاتف هواوي واي 7 بي: تخفيضات بنده اليوم على خصم 9٪ على هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 7 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، اللون أسود، معالج أوكتا كور، سعة ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجا بايت، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل+ خمسة ميجا بيكسل+ أَثنين ميجا بيكسل، حجم الشاشة ستة بوصة، سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(711)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(62)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية على خصم 9٪ على هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 7 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، اللون أزرق، معالج أوكتا كور، سعة ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجا بايت، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل+ خمسة ميجا بيكسل+ أَثنين ميجا بيكسل، حجم الشاشة ستة بوصة، سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(711)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(62)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده السعودية عروض بنده نهاية العام على هاتف هواوي واي 8 بي: تنزيلات بنده اليوم خصم 15٪ على هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 8 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، اللون أسود، معالج أوكتا كور، سعة ذاكرة النظام العشوائية ستة جيجا بايت، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل+ خمسة ميجا بيكسل+ أَثنين ميجا بيكسل، حجم الشاشة 6.3 بوصة، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، بدلًا(930)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(130)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض الدانوب داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء تصل ل 60%

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