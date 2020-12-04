عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات هائلة وخصومات كبيرة على جميع المنتجات خصم 40%

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عروض الدانوب الأسبوعية

خصومات وتنزيلات الدانوب على هواتف ماركة أبل من أسواق الدانوب:

عروض الدانوب السعودية على هاتف ذكي من ماركة أبل أيفون ١٢، ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب اليومية على هاتف ذكي من ماركة أبل أيفون ١٢، ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، اللون أحمر، الجيل الخامس 5G، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب اليوم على هاتف ذكي من ماركة أبل أيفون ١٢، ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، اللون أسود، الجيل الخامس 5G، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات الدانوب الأسبوعية على هاتف ذكي من ماركة أبل أيفون ١٢، ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، اللون أَبيض، الجيل الخامس 5G، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب الأسبوعية

تنزيلات الدانوب نهاية العام على خلاطات كليك أون من هايبر ماركت الدانوب: