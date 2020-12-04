عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 10 ل 30 % خصومات مضاعفة على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة تخفيضات أَسواق اكسترا على العديد من الأجهزة المنزلية المتميزة والعَصرية، فقط وحصريًا طوال فترة الاحتفال بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء خلال شهر ديسمبر الحالي، تمَتعوا بخصومات تصل إلى خمسين بالمائة على كل احتياجاتكم من أجهزة كهربائية كبيرة وصغيرة، للمنزل أو العمل أو أماكن الدراسة، عند زيارتكم للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنتجات اكسترا.

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تنزيلات اكسترا الأسبوعية على على غسالات كاندي بسعر أقل من ألف ريال سعودي في اكسترا:

عروض اكسترا الأسبوعية %39 خصم على غسالة حوضين من ماركة كاندي، سعة 13 كيلو، اللون أبيض، العمق 91.5 سنتيمتر، مستوى كفاءة الطاقة (هاء)،التردد 220 فولت، سرعة الدوران ألف، ضمان عامان، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلًا من(1649)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(650)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(48)ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

خصومات اكسترا %39 خصم على غسالة حوضين من ماركة كاندي، سعة 13 كيلو، اللون رمادي، العمق 91.5 سنتيمتر، مستوى كفاءة الطاقة (هاء)،التردد 220 فولت، سرعة الدوران ألف، ضمان عامان، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلًا من(1649)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(650)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(48)ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

عروض اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا اليوم على غسالات كلاس برو بسعر أقل من ألف ريال سعودي في اكسترا: