عروض جرير الأسبوعية خصومات نهائية العام تخفيضات تصل ل 40% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الأسبوعية تأسست جرير سنة 1974 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مكتبة جرير من أعرق المكاتب بالمملكة العربية وأكبرها أيضاً، حيث يصبح رأس مال الشركة أكثر من مليار ريال سعودي اليوم، وأعمال المكتبة متنوعة بين أدوات مدرسية ومكتبية وبين أجهزة إلكترونية ومنزلية وغيرها العديد من المنتجات، وتتعامل الشركة مع أكبر الماركات ذات العلامات التجارية المشهورة. عروض جرير الأسبوعية تخفيضات جرير الأسبوعية على الأجهزة الذكية: عروض جرير على هواوي بي 40 برو، سعة 256 جيجابايت ،أسود ، الجيل الخامس 3349 ريال سعودي بدلاً من 3829 ريال سعودي.

خصومات مكتبة جرير على هواوي نوفا 7 إس اي، سعة 128 جيجابايت ،أرجواني صيفي ، الجيل الخامس 1399 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي.

تخفيضات جرير السعودية على هواوي Y9a، سعة 128 جيجابايت ، فضي سبيس ،الجيل الرابع 1099 ريال سعودي

هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجابايت ،أبيض سيراميك ، الجيل الخامس 4499 ريال سعودي بدلاً من 4799 ريال سعودي. تخفيضات مكتبات جرير تنزيلات مكتبات جرير على أسوس روج زيفيروس S GX701GX، كمبيوتر محمول للألعاب ،17.3 بوصة ،(9 الجيل) i7-9750 H انتل كور ،انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو بسعة 8 جيجابايت ،1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 10899 ريال سعودي بدلاً من 16399 ريال سعودي.

عروض جرير السعودية على ال جي 75UN8080PVA، دقة 4K الترا اتش دي، 75 بوصة، ال اي دي ،تلفزيون ذكي، أسود 4999 ريال سعودي بدلاً من 10299 ريال سعودي.

Asus روج زيفيروس GX501GI-EI0، كمبيوتر محمول للألعاب ،15.6 بوصة (8 الجيل) i7-8750 H انتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080 بسعة 8 جيجابايت PCIe NVMe M.512 جيجابايت اس اس دي 2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 9199 ريال سعودي بدلاً من 14199 ريال سعودي.

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