عروض الدانوب الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب وخصوماتها التي لا تقارن الدانوب من المتاجر المحدودة للبيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية، تقدم الدانوب أكبر تشكيلات متنوعة من الأغذية كالأغذية المعلبة، والمجمدات، والخضروات، والفواكه، والمخبوزات الطازجة اليومية، وتضمن للمستهلك جودة المنتج، والأسعار التنافسية التي لا مثيل لها، فأصبحت فروعها اليوم بأكبر مدن المملكة، وذلك غير ما يجده العملاء من حسن وسهولة في التعامل. عروض الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب على منتجات شركة بيبسيكو: تخفيضات الدانوب على ليز رقائق البطاطس بالفلفل الحار 14×25 جرام 14.95 ريال سعودي.

عروض الدانوب الأسبوعية دوريتوس رقائق الذرة بنكهة حار حلو 12×25 جرام 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب كويكر شوفان أبيض 500 جرام 4.95 ريال سعودي.

عروض الدانوب دوريتوس رقائق الذرة بنكهة جبنه الناتشو 12× 25 جرام 10.95 ريال سعودي.

ليز رقائق البطاطس بالكاتشب 14× 25 جرام 14.95 ريال سعودي.

ليز رقائق البطاطس بالفلفل المكسيكي الحار ماكس 205 جرام.

دوريتوس رقائق الذرة بنكهة حار حلو 180 جرام 8.25 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب عروض الدانوب اليوم على صن بايتس شرائح خبز محمص بالزيتون والزعتر البري 110 جرام 5.50 ريال سعودي.

شيتوس كرنشي حار نار 200 جرام 7.95 ريال سعودي.

ليز رقائق البطاطس بالجبنة الفرنسية 14×25 جرام 14.95 ريال سعودي.

دوريتوس رقائق الذرة بنكهة جبنة الناتشو 180 جرام 8.25 ريال سعودي.

صن بايتس شرائح خبز محمص بالجبنة والأعشاب 45 جرام 2.75 ريال سعودي. خصومات الدانوب عروض الدانوب شيتوس كرانشي بالجبنة 205 جرام 7.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب تسالي رقائق البطاطس بالكاتشب 12×25 جرام 13.25 ريال سعودي.

ليز فورنو رقائق البطاطس بالفلفل الأسود 160 جرام 7.50 ريال سعودي.

تسالي رقائق البطاطس بالكاتشب 170 جرام 5.50 ريال سعودي.

بيبسي مشروب غازي 330 مل 2.75 ريال سعودي.

بيبسي دايت مشروب غازي 330مل 2.75 ريال سعودي.

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