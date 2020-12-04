عروض لولو الأسبوعية خصومات من 10 ل 40 % أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية هايبر لولو ماركت وعروضها شركة لولو هي شركة أصلها هندي وذات جنسيات متنوعة، ولكن صاحب الشركة ليه رؤيته الخاصة المتطورة بالشرق الأوسط أجمع، لولو ماركت يوفر لك كل ما تحتاج إليه من منتجات ذات ماركات تجارية عالمية، فهو يحتوي علي أثاث وملابس ومفروشات ومنتجات منزلية، فأصبحت اليوم من أشهر المتاجر بالعالم فهناك أكثر من مائة فرع أكثرهم بدولة الإمارات. عروض لولو الأسبوعية خصومات لولو السعودية على الشاشات الذكية: عروض لولو اليومية على أيكون شاشة ذكية عالية الوضوح ليد 70 بوصة 2199 ريال سعودي بدلاً من 4399 ريال سعودي.

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