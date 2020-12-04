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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم على الجوالات واكسترا ونستو والحداد والمستقبل في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على الجوالات وتخفيضات نهاية العام على أحدث الهواتف نستعرضها معا ومنها، سامسونج أي 11 سعة 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا، وشاشة 6 انش ب 515 ريال، بدلا من 575 ريال، هاتف سامسونج أي 71 المميز، نسخة ال 128 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت ب 1.299 ريال، بدلا من 1.759 ريال، سامسونج نوت 10 لايت ب 1.469 ريال، بدلا من 2.199 ريال، هواوي واي 6 بي ب 579 ريال، هواوي واي 5 بي ب 375 ريال، سامسونج أي 51 ب 999 ريال، بدلا من 1.209 ريال.
عروض بنده اليوم على الجوالات واكسترا ونستو والحداد
هاتف هواوي واي 6 بي ب 579 ريال، هاتف هواوي واي 5 بي ب 375 ريال، وصل حديثاً بفروع هايبر بنده بالمملكة هاتف أونور 10 أكس لايت نسخة 128 جيجا بايت ب 769 ريال، هواوي واي 8 بي ب 799 ريال، بدلا من 930 ريال، هاتف هواوي واي 7 بي ب 649 ريال، بدلا من 711 ريال، هاتف نوكيا 2.4 حديث ب 399 ريال، هاتف أونور 9 أكس برو ب 949 ريال، بدلا من 1.094 ريال.
عروض الجوالات اليوم من المستقبل
تقدم معارض المستقبل مجموعة مميزة من الهواتف الذكية أحدث الإصدارات ومنها هاتف أوبو رينو 4 برو سعة 256 جيجا بايت ورام 12 جيجا بايت ب 2.599 ريال، ويدعم تقنية 5G، هاتف أوبو رينو 4 ب 1.499 ريال، اويو A73 نسخة 128 جيجا بايت، وبطارية 4015 ميلي أمبير ب 949 ريال، هاتف أوبو A93 ب 1.199 ريال.
عروض الجوالات اليوم من الحداد
هاتف فيفو A30 سعة 128 جيجا بايت، ورام 4 جيجا بايت، سعر العرض 769 ريال، بدلا من 799 ريال، هاتف سامسونج S20 FE سعة 128 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت ب 2.399 ريال، مع إمكانية التقسيط بقيمة 217 ريال شهرياً، هاتف سامسونج S20 ULTRA سعة 128 جيجا بايت ورام 12 جيجا بايت ب 3.699 ريال، بدلا من 5.039 ريال.
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