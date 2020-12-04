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عمر شويل - جدة أفضل طريقة فعالة لإزالة بقع الحبر الصعبة عن الملابس بسهولة، تتعرض ربة المنزل دائماً لوقوع بقع الحبر علي الملابس مما يجعلها صعبة التنظيف وتتسبب في عدم ارتداء تلك الملابس مرة أخري، ويجب عند وقوع بقعة الحبر عدم تنظيفها بالماء الساخن لأن ذلك يؤدي إلي صعوبة التخلص منها، مما يجعل ربة المنزل تلجأ إلي استخدام المنظفات الكيميائية لإزالة بقع الحبر الصعبة مما يتسبب في تلف الملابس.

أسهل طريقة للتخلص من بقع الحبر الصعبة من الملابس بمكون واحد فقط

بقع الحبر الصعبة تعد من أصعب أنواع البقع التي لا يمكن إزالتها من الملابس ولكن توجد العديد من المكونات التي تتوافر في المنزل، والتي من فوائدها هي استعمالها في تنظيف الملابس وتكون أيضاً آمنة عليها ولهذا سوف أقدم لكم في هذا المقال أفضل طريقة فعالة لإزالة بقع الحبر الصعبة عن الملابس بسهولة.

طريقة خل التفاح للتخلص من بقع الحبر الصعبة من الملابس

يعد خل التفاح من أكثر المكونات الآمنة علي الملابس من حيث ملمسها والمحافظة علي لونها، وذلك لأنه يحتوي علي أحماض ومركبات كيميائية تمكنه من إزالة البقع الصعبة ومن ضمنها بقع الحبر الصعبة.

مكونات طريقة إزالة بقع الحبر الصعبة بسهولة وأمان

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

1/2 لتر من الماء.

كيفية استخدام الطريقة للتخلص من بقع الحبر

قومي بخلط المكونات ثم ضعي بها قطعة الملابس التي بها بقع الحبر الصعبة وانقعيها بها لمدة ساعتين، ثم تغسل في الغسالة وسوف تلاحظين كيفية اختفاء البقع نهائياً عن الملابس.